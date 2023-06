Impresarul Florin Manea a ținut să lămurească lucrurile în privința clinciului mediatic pe care l-a avut cu Victor Becali, impresarul lui Andrei Borza (17 ani), unul dintre cei mai promițători tineri jucători de la Farul, campioana Superligii. Deși spune că este un fotbalist al cărui talent îl apreciază și are potențial de creștere, acesta a precizat că transferul fundașului de bandă stânga la Fulham este imposibil, în acest moment, iar la PSV Eindhoven ar avea nevoie de un timp mai lung de adaptare, din cauza ritmului scăzut de joc din prima divizie din România.

"Drăgușin este singurul fotbalist român care are șanse reale să ajungă în Premier League"

"Poate că voi fi considerat de unii părtinitor, dar sunt cunoscut pentru că zic mereu lucrurilor pe nume. Eu cred că Radu Drăgușin este singurul fotbalist român care are șanse reale să ajungă în Premier League, în următorii 3-5 ani. Sunt niște reguli de îndeplinit acolo, nu te poți transfera pur și simplu.

A fost și o discuție cu Victor Becali despre cazul lui Andrei Borza (n.r. - campion cu FCV Farul, s-a scris că ar fi dorit de Fulham, echipă din Premier League), care a spus că nu sunt informat, că s-a schimbat regulamentul și că există excepții de la regulă. Că s-a dat o lege să accepte jucători între 18 și 21 de ani, care nu se încadrau în chestiunile lor cu permisul de muncă.

"Cred că știu regulamentele din Anglia mai bine ca Victor Becali"

Eu am firmă în Anglia, sunt înregistrat ca agent de jucători în Anglia, cred că știu regulamentele de acolo mai bine ca Victor Becali sau cine îl informează. Într-adevăr, există o propunere să se introducă acest criteriu, încă nu este aprobată și depinde de guvernul britanic, pentru că el este cel care oferă permisul de muncă.

Nu e problema că nu te lasă federația engleză, ci că nu poți obține permisul de muncă. Nu cred că vor accepta ca fiecare echipă să aducă trei jucători din lume, care să nu îndeplinească criteriile de acum. Ca să joci fotbal în Anglia, întotdeauna au fost niște criterii greu de îndeplinit. În momentul acesta, legea de care a amintit Victor Becali nu e dată.

De Borza îți dau în scris că nu joacă la Fulham sau la PSV. Și nu e vina lui, dar îi trebuie câțiva ani ca să treacă de la ce se joacă în Liga 1 la ce se joacă afară. Diferența este imensă. Te duci în campionatul Angliei, trebuie să-i ții pe Haaland, Kane, Sterling, Mahrez, Zaha, ce îmi vine acum în minte. Antonio de la West Ham fuge cu el în spate. Îl nenorocesc pe copil.

"Borza e un copil care îmi place mult, un copil talentat"

I s-a întâmplat și lui Drăgușin, care a fost crescut acolo. A jucat cu Inter, l-a ținut pe Lautaro Martinez, a dat ăla două goluri. Nu știu dacă se mai întâmplă acum, dar acolo sunt jucători de top, care te pedepsesc dacă au ocazia. Ce dueluri a avut Borza în Liga 1 cu jucători de top? Este ritmul mai lent, se temporizează la noi, ai nevoie de un timp mai lung de adaptare.

Borza e un copil care îmi place mult, un copil talentat, care e foarte bun pe faza ofensivă. Trebuie să lucreze mai mult faza defensivă. În Anglia, în străinătate, îți zic aia 'defender'. Întâi te aperi, pe urmă ataci. L-am dus pe Răzvan Raț la West Ham și mă certa Allardyce. 'Spune-i lui Raț să nu mai urce, să stea jos acolo, că el e defender!'. Noi avem asta, să urce fundașul de bandă în atac, vrem să fie toți ca Dani Alves la Barcelona, dar trebuie să-ți faci treaba ta defensivă mai întâi", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Ce declarase anterior Florin Manea:

"Nu poate să meargă Borza în Premier League, pentru că nu are coeficient să meargă acolo. Sunt multe criterii după care se acordă acest coeficient, nu doar prezenţa în echipa naţională. Dacă joci la naţională, primeşti 4 puncte. Trebuie să ai 15 să fii eligibil şi 12 să intri în comisie. Naţionala României îţi dă patru puncte, echipa la care joci, campionatul în care joci la fel.

Această regulă este de la Brexit încoace. Octavian Popescu are patru puncte, Borza are un punct probabil. Campionatul României nu îţi dă niciun punct. Nu ştiu exact criteriile. Radu Drăguşin nu se califica la acest criteriu dacă nu promova Genoa în această vară, iar el e jucător de națională, care a și jucat în Italia. Aşa, am auzit şi eu că Tottenham îl vrea pe Radu Drăguşin. Nu m-a sunat nimeni". (Fanatik)

Ce răspunsese Victor Becali, despre posibilitatea ca Borza să ajungă la Fulham:

"Florin Manea să se documenteze înainte să vorbească despre jucători care nu sunt sub contract cu el. Se pare că a rămas în urmă cu datele, poate era obosit când a dat declarația. Există acum în Anglia o regulă conform căreia cluburile din Premier League pot transfera trei jucători din orice parte a lumii, între 18 și 21 de ani, fără a mai trece printr-o comisie de evaluare. OK, Borza n-are 18 ani, dar poate fi cumpărat și adus în Anglia la iarnă". (GSP)

