Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin (21 de ani), spune că există șanse destul de mici ca stoperul să fie lăsat de Genoa la Europeanul de tineret din această vară, oficialii clubului italian preferând ca fotbalistul român să se concentreze pe meciurile reprezentativei de seniori și pe perioada de pregătire pentru noul sezon de Serie A.

România face parte din Grupa B, unde va înfrunta Spania (21 iunie / Stadion "Steaua"), Ucraina (24 iunie / Stadion "Steaua") și Croația (27 iunie / Stadion "Steaua"). Ceilalți fundași centrali din lot naționalei U21 sunt Bogdan Racovițan (Rakow), Marco Ehmann (EN Paralimniou) și Victor Dican (FC Botoșani).

"Radu se pregătește pentru Serie A. Are o etică a muncii senzațională"

"Genoa are ca obiectiv, pentru sezonul următor, să rămână liniștită în Serie A. Anul acesta se gândesc doar să nu aibă probleme la retrogradare, vor să facă o echipă cu care să nu aibă emoții. Va fi un lot puternic, dar nu cred că va mai veni un alt jucător senior român, în afara celor care sunt deja acolo.

Oferte sunt, interes a fost pentru Drăgușin. Genoa a refuzat în jurul a 20 de milioane, din ce știu eu. Nu țin neapărat să-l mut de la Genoa, doar dacă apare o ofertă top, de la echipă foarte mare. Atunci e greu să refuzi. Există interes și de la echipe de genul ăsta, dar trebuie să vină ofertele oficiale. Deocamdată nu este o ofertă oficială. Este o chestie la nivel de discuție.

Radu se pregătește pentru Serie A. Are o etică a muncii senzațională, pleacă la 9:00 dimineața de acasă și se întoarce la 16:00, în fiecare zi. Cred că profesionalismul lui este secretul pentru acest sezon bun, și cum se antrenează, și ceea ce mănâncă, și cum se recuperează. Face antrenament două-trei ore, mai face o ora jumătate de recuperare. Nu putea să joace atâtea meciuri într-un sezon, 90 de minute, fără oboseală și fără accidentări, fără un comportament de mare profesionist.

Continuă să muncească la fel, vrea să facă un sezon și mai bun decât cel precedent. El a terminat sezonul pe 22 mai, pe 23 a ajuns acasă, de sâmbătă începe antrenamentele la echipa națională. A avut vreo 8-10 zile de vacanță, dar nu a stat degeaba. S-a dus la sală, s-a dus și a alergat. Mi se pare că s-a dus și cu două zile mai devreme la echipa națională.

Șanse mici ca Drăgușin să fie lăsat de Genoa la Europeanul de tineret

Dacă Genoa îi va da acceptul să coboare și la U21, cu toate că nu există semne pozitive în acest sens, va participa și la Campionatul European. De pe data de 19 iunie va avea vacanță, în cazul în care nu-l va lăsa Genoa, iar în intervalul 3-5 iulie trebuie să se prezinte înapoi la echipa de club, pentru că pe 20 august începe sezonul în Serie A.

L-a cerut Emil Săndoi la U21, i-am sunat pe cei de la Genoa, le-a explicat că e o competiție importantă pentru România, pentru că o găzduim, dar au părut un pic reticenți. Ei au zis că nu văd sensul să meargă la tineret, dacă a făcut deja pasul la echipa națională de seniori. În Italia, dacă ai făcut pasul la seniori, nu te mai întorci la tineret sau juniori. 'Dacă a jucat titular la seniori, ce rost mai are să coboare la tineret? Noi l-am mai trimis la echipa secundă sau la primavera?', așa mi-au răspuns. Dar mai e timp, să sperăm că se răzgândesc și o să-i dea drumul.

El e prins și cu admiterea la facultate, în această vară vrea să se înscrie, să vedem ce va alege, pentru că trebuie să fie o formă fără frecvență. El a luat BAC-ul acum doi ani, cu o notă de peste 9. A fost și o problemă atunci, a amânat să vină la echipa națională, pentru că a vrut să-și dea BAC-ul. Au fost niște fricțiuni, 'domne, că nu vrea să vină, să lase școala'... Dar pentru el BAC-ul a fost foarte important. E un băiat care vrea să meargă și cu școala, e un băiat inteligent.

"Cred că va fi titular, nu văd motive să nu fie"

E foarte pregătit pentru meciurile cu Kosovo și Elveția. A jucat foarte bine în primele două partide din grupă și cred că va fi titular. Nu văd de ce nu ar fi, de ce s-ar schimba echipa câștigătoare. Pentru el să prindă un Campionat European, la 22 de ani, cât va avea la anul, ar fi ceva senzațional pentru CV-ul lui. Ar fi senzațional pentru tot fotbalul românesc, pentru că avem puțini jucători la un nivel înalt.

Eu aș vrea să fie mult mai mulți, dar cred că diferența dintre etica muncii lui și cea a unui jucător român tipic e destul de mare. Bine, el a avut și norocul să plece la 16 ani din România. A fost destul de bun să rămână acolo, să ia parte la antrenamente cu campioni mondiali, campioni europeni. La 18 ani era concurent pe post cu De Ligt, Chiellini, Bonucci. Toți antrenorii care l-au avut, l-au băgat. Că apoi a jucat mai puțin, cred că era și vârsta. Se vedea clar că este un jucător de mare viitor, pe care cred că ne vom baza multă vreme de acum înainte.

"Eu zic că batem Kosovo și facem un egal cu Elveția"

Meciurile cu Kosovo și Elveția cred că sunt cele mai grele. Eu spun că nu ne bate niciuna. Eu zic că batem Kosovo și facem un egal cu Elveția. Așa văd lucrurile, ținând cont de calitatea loturilor. E o dublă de moral, dacă faci patru puncte din cele două meciuri, îți confirmă că ești pe un drum bun. Cred că cu patru sau șase puncte din 'dubla' asta se simplifică lucrurile, cred că suntem calificați la Euro 2024. Elveția e o echipă bună, dar nu mi se pare la nivelul Franței, Spaniei, Portugaliei, Germaniei, Angliei. Cred că avem o grupă din care trebuie să ne calificăm.

"Ne-a omorât Columbia în '94, dar nu-și mai aduce nimeni aminte decât de rezultat"

Edi Iordănescu a calculat bine strategia pentru primele două meciuri, dovada fiind că le-a câștigat. La națională contează rezultatul, pentru că nu-și mai aduce aminte nimeni cum am jucat sau ce posesie am avut. Am revăzut acum câteva zile meciul cu Columbia, de la Mondialul din 1994. Ne-a dominat Columbia de ne-a omorat, au avut niște ocazii de gol, ne-am apărat ca la Verdun! Nu mai ține minte nimeni chestiile astea, vede doar rezultatul de 3-1, golurile alea frumoase.

Ne-a rupt Columbia la posesie, la atacuri, dar noi zicem acum că ce meci am făcut. Ne-a dominat și Argentina de ne-a omorât, am scăpat doar cu geniul lui Hagi și al lui Ilie Dumitrescu. Ne-am dus o singură dată să atacăm, să jucăm parte în parte, și ne-a dat 4-1 Elveția. 'Învingătorii scriu istoria', așa se zice. Am uitat și de meciul cu Țara Galilor din preliminarii, tot așa cu ocazii uriașe ale galezilor, penalty ratat de ei și golul victoriei venit pe final.

Toți spun că s-a format și un grup bun, chiar și Nicușor Stanciu mi-a spus lucrul ăsta. Poate ajută că avem mii de fani pe unde jucăm în deplasare, ne mai împing de la spate. Avem și o generație tânără bună, mă aștept să revină Mihăilă și Man, sper să nu se accidenteze din nou Chiricheș, pentru că e un jucător cu experiență. Sper și Ianis Hagi să fie în forma pe care o știm, pentru că e un jucător decisiv, cu execuții foarte bune", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Foto - Genoa CFC (FB), Gabriel Chirea

Lotul preliminar România U21 anunțat de Emil Săndoi pentru Euro 2023:

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ştefan Târnovanu (FCSB), Otto Hindrich (Kisvarda / Ungaria)

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Bogdan Racoviţan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Marco Ehmann (EN Paralimniou / Cipru), Victor Dican (FC Botoşani), Radu Drăguşin (Genoa / Italia), Andrei Borza (Farul), Valentin Ţicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Dragoş Albu (FCU Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franţa), Alexandru Cîmpanu (CSU Craiova), Constantin Grameni (Farul), Alexandru Işfan (CSU Craiova), David Miculescu (FCSB), Adrian Mazilu (Farul), Valentin Mihăilă (Parma / Italia), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (FCU Craiova)

ATACANȚI: Jovan Markovic (CSU Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul)