Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Serie A
Inter Milano s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Cremonese, duminică, în etapa cu numărul 23 din Serie A.

Inter MilanoLautaro Martinezcristi chivu
Inter continuă parcursul solid în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu. „Nerazzurrii” s-au impus duminică, 1 februarie, în deplasarea de la Cremonese, scor 2-0, într-un meci contând pentru etapa a 23-a.

Campioana Italiei a rezolvat partida încă din prima repriză, grație reușitelor semnate de Lautaro Martinez și Piotr Zielinski. Argentinianul a deschis scorul în minutul 16, printr-o lovitură de cap plasată perfect în urma unui corner, confirmându-și statutul de principal pericol pentru defensivele adverse.

Respect pentru căpitan

Dincolo de cele trei puncte obținute, partida a scos în evidență relația excelentă dintre tehnicianul român și vestiarul său. Un moment special s-a consumat în a doua repriză, când Chivu a decis să îl menajeze pe golgheterul echipei.

În minutul 74, Lautaro Martinez a fost înlocuit cu tânărul Ange Yoan Bonny. În momentul în care decarul a părăsit suprafața de joc, Cristi Chivu l-a așteptat la marginea terenului. Antrenorul român l-a aplaudat la scenă deschisă pe argentinian pentru efortul depus și l-a îmbrățișat călduros, oferindu-i un veritabil „standing ovation” personal înainte ca fotbalistul să se așeze pe bancă.


Partida s-a încheiat fără alte evenimente majore pe tabelă, Inter securizându-și victoria cu 2-0. Următoarea provocare pentru trupa lui Chivu va fi meciul cu Torino din Cupa Italiei, meci ce va putea fi urmărit pe VOYO.

