Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Inter continuă parcursul solid în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu. „Nerazzurrii” s-au impus duminică, 1 februarie, în deplasarea de la Cremonese, scor 2-0, într-un meci contând pentru etapa a 23-a.



Campioana Italiei a rezolvat partida încă din prima repriză, grație reușitelor semnate de Lautaro Martinez și Piotr Zielinski. Argentinianul a deschis scorul în minutul 16, printr-o lovitură de cap plasată perfect în urma unui corner, confirmându-și statutul de principal pericol pentru defensivele adverse.



Respect pentru căpitan



Dincolo de cele trei puncte obținute, partida a scos în evidență relația excelentă dintre tehnicianul român și vestiarul său. Un moment special s-a consumat în a doua repriză, când Chivu a decis să îl menajeze pe golgheterul echipei.



În minutul 74, Lautaro Martinez a fost înlocuit cu tânărul Ange Yoan Bonny. În momentul în care decarul a părăsit suprafața de joc, Cristi Chivu l-a așteptat la marginea terenului. Antrenorul român l-a aplaudat la scenă deschisă pe argentinian pentru efortul depus și l-a îmbrățișat călduros, oferindu-i un veritabil „standing ovation” personal înainte ca fotbalistul să se așeze pe bancă.





