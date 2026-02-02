Clubul patronat de omul de afaceri român i-a propus prelungirea contractului lui Morten Thorsby până în vara lui 2028.



Patronul „Grifonului” a pus pe masă o nouă înțelegere pentru internaționalul norvegian, în încercarea de a betona linia mediană a echipei. Jurnalistul Nicolo Schira a transmis pe platforma X că oferta Genoa este valabilă până în 2028, clubul dorind să extindă actualul angajament care expiră la 30 iunie 2026.



Morten Thorsby este un om de bază în angrenajul echipei în actualul sezon de Serie A (2025-2026). Mijlocașul central a adunat 13 prezențe în campionat, reușind să marcheze de două ori și să ofere o pasă decisivă. Cota sa de piață este estimată în prezent la 3 milioane de euro.



Presiune pe semnătură



Graba cu care Dan Șucu și conducerea clubului au acționat are legătură și cu interesul altor formații pentru fotbalistul de 29 de ani. În ultimele săptămâni, US Cremonese și Palermo FC și-au manifestat interesul pentru jucătorul cu 29 de selecții în naționala Norvegiei.



Oficialii de pe stadionul „Luigi Ferraris” așteaptă un răspuns cât mai curând din partea mijlocașului.

