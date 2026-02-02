GALERIE FOTO La 22 de ani, Alcaraz i-a egalat pe legendarii McEnroe și Wilander la titluri de mare șlem. Reacția suedezului

La 22 de ani, Alcaraz i-a egalat pe legendarii McEnroe și Wilander la titluri de mare șlem. Reacția suedezului Tenis
Prin victoria din finala Australian Open 2026, transmisă live text de Sport.ro, Carlos Alcaraz și-a făcut loc în cărțile de recorduri istorice ale tenisului.

Carlos AlcarazJohn McEnroeMats WilanderAustralian Open 2026Tenis ATPfinala australian open
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a devenit parte integrantă a istoriei tenisului, la doar douăzeci și doi de ani. Tenismenul din Murcia și-a îndeplinit, în prima zi a lunii februarie, obiectivul propus pentru sezonul 2026: câștigarea titlului de mare șlem care îi lipsea din palmares, trofeul de la Melbourne.

După 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 cu Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), într-o finală mai scurtă decât s-ar fi bănuit înaintea jocului, Carlos Alcaraz i-a egalat pe legendarii John McEnroe și Mats Wilander, în ceea ce privește numărul de titluri de mare șlem cucerite.

Mats Wilander: „E cea mai mare victorie din cariera lui, în opinia mea.”

Mai important, Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen din istoria „sportului alb” care își apropie minimum un titlu de mare șlem în toate cele patru întreceri de la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.

Spaniolul a bifat performanța reușind să câștige prima sa finală jucată în fiecare din cele patru locații: US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024 și Australian Open 2026.

„E cea mai mare victorie din cariera lui, în opinia mea, cu siguranță. Să își completeze mare șlem la doar douăzeci și doi de ani e absolut incredibil.

Wilander: „Ce face Alcaraz este uimitor. Merită.”

Cred că a fost multă presiune pe el să câștige meciuri și turnee, dar există asupra lui și presiunea de a distra lumea. Ce face este uimitor. Merită.

Cred că ar fi ajuns aici și dacă nu ar fi câștigat azi, ar fi reușit să iasă campion în Australia, până la urmă, dar, acum că a reușit deja asta, ne putem uita la alte recorduri pe care le poate doborî,” a fost prima reacție a fostului mare tenismen suedez, Mats Wilander, în direct pe Eurosport.

John McEnroe, exclusiv pentru Sport.ro: „Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat.”

John McEnroe (66 de ani, 7 titluri de mare șlem) este cucerit de talentul spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 6 titluri de mare șlem), actualul număr unu mondial.

„Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun, ceea ce reușește e incredibil, și nici măcar nu e atât de înalt, poate cu câțiva centimetri mai înalt decât mine.

Dacă l-aș antrena, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc. Nu știu câte lucruri ar trebui să-i spun, sincer,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

În exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că actualul număr unu ATP, Carlos Alcaraz, dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.

Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

Finala Australian Open a fost transmisă de Eurosport și HBO Max.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz trofeu melbourne ao 26
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
