Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a devenit parte integrantă a istoriei tenisului, la doar douăzeci și doi de ani. Tenismenul din Murcia și-a îndeplinit, în prima zi a lunii februarie, obiectivul propus pentru sezonul 2026: câștigarea titlului de mare șlem care îi lipsea din palmares, trofeul de la Melbourne.

După 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 cu Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP), într-o finală mai scurtă decât s-ar fi bănuit înaintea jocului, Carlos Alcaraz i-a egalat pe legendarii John McEnroe și Mats Wilander, în ceea ce privește numărul de titluri de mare șlem cucerite.

Mats Wilander: „E cea mai mare victorie din cariera lui, în opinia mea.”

Mai important, Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen din istoria „sportului alb” care își apropie minimum un titlu de mare șlem în toate cele patru întreceri de la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.

Spaniolul a bifat performanța reușind să câștige prima sa finală jucată în fiecare din cele patru locații: US Open 2022, Wimbledon 2023, Roland Garros 2024 și Australian Open 2026.

„E cea mai mare victorie din cariera lui, în opinia mea, cu siguranță. Să își completeze mare șlem la doar douăzeci și doi de ani e absolut incredibil.

Wilander: „Ce face Alcaraz este uimitor. Merită.”

Cred că a fost multă presiune pe el să câștige meciuri și turnee, dar există asupra lui și presiunea de a distra lumea. Ce face este uimitor. Merită.

Cred că ar fi ajuns aici și dacă nu ar fi câștigat azi, ar fi reușit să iasă campion în Australia, până la urmă, dar, acum că a reușit deja asta, ne putem uita la alte recorduri pe care le poate doborî,” a fost prima reacție a fostului mare tenismen suedez, Mats Wilander, în direct pe Eurosport.

