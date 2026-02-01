Radu Drăgușin (23 de ani) a bifat primul său meci ca integralist în acest sezon de Premier League. După ce a fost accidentat aproape un an, fundașul român a bifat două meciuri din postura de rezervă, iar acum Thomas Frank a mizat pe el încă din primul minut al jocului cu Manchester City.
Antrenorul lui Tottenham nu s-a putut baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham a mizat pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.
Florin Gardoș a analizat prestația lui Radu Drăgușin
Prezent în emisiunea ”Play-On Sport”, Florin Gardoș, fostul fundaș de la Southampton, a analizat fazele celor două goluri marcate de Manchester City, în care a fost implicat Radu Drăgușin. Mai întâi, Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 11, după ce a șutat de lângă fundașul român.
„Mie distanța mi se pare OK. Singurul lucru e că el trebuia să întindă piciorul. Dacă întindea piciorul, bloca lejer șutul ăsta”, a spus Gardoș.
Pe finalul reprizei secunde, Antoine Semenyo a dus scorul la 2-0 la capătul unei faze plecate după o pasă greșită a lui Radu Drăgușin. Gardoș a găsit explicația pentru degajarea greșită a internaționalului român.
„Nu știu de ce au ales să-l joace fundaș central-stânga. El e în dreapta. Eu cred că lung de linie a vrut, dar fiind pe stângul...”, a fost convins Gardoș, după golul de 2-0.
Florin Gardoș: ”A fost expus”
Chiar și așa, Thomas Frank a mers în continuare pe mâna românului, care a rămas pe teren pe tot parcursul meciului și l-a blocat în câteva rânduri pe Erling Haaland, golgheterul lui Manchester City. Având în vedere că Drăgușin nu a bifat foarte multe minute după revenire, Gardoș consideră că acesta ”a fost expus”.
„Din propria experiență, a avut accidentarea aia, a avut șapte minute jucate sau câte avea... e greu într-un meci de Premier League cu Manchester City. Chiar a fost expus”, a fost concluzia trasă de fostul internațional român.
În urma prestației mai puțin reușite a lui Radu Drăgușin în fața unui atac fabulos, așa cum este cel al lui Manchester City, portalul Sofascore l-a notat pe fotbalistul de 23 de ani cu nota: 5,4.
Aflat la al treilea meci al sezonului, Drăgușin a primit cea mai mică notă raportat la restul jucătorilor care au evoluat în partida Tottenham - Manchester City.
- Fundașul român este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ulu de specialitate Transferamrkt.com.
Tottenham - Manchester City 2-2 | Echipele de start:
- Tottenham: Vicario - Palhinha, Drăgușin, Romero - Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie - Kolo Muani, Solanke, Simons
- Rezerve: Kinsky, Byfield, Kyerematen, Odobert, Olusesi, Roswell, Sarr, Souza, Tel
- Manager: Thomas Frank
- Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri - Semenyo, Cherki, Silva, Ait-Nouri - Haaland
- Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Foden, Lewis, Marmoush, McAidoo, Nico, Reijnders
- Manager: Pep Guardiola