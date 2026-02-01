Radu Drăgușin (23 de ani) a bifat primul său meci ca integralist în acest sezon de Premier League. După ce a fost accidentat aproape un an, fundașul român a bifat două meciuri din postura de rezervă, iar acum Thomas Frank a mizat pe el încă din primul minut al jocului cu Manchester City.



Antrenorul lui Tottenham nu s-a putut baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham a mizat pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.



Florin Gardoș a analizat prestația lui Radu Drăgușin



Prezent în emisiunea ”Play-On Sport”, Florin Gardoș, fostul fundaș de la Southampton, a analizat fazele celor două goluri marcate de Manchester City, în care a fost implicat Radu Drăgușin. Mai întâi, Rayan Cherki a deschis scorul în minutul 11, după ce a șutat de lângă fundașul român.



„Mie distanța mi se pare OK. Singurul lucru e că el trebuia să întindă piciorul. Dacă întindea piciorul, bloca lejer șutul ăsta”, a spus Gardoș.



Pe finalul reprizei secunde, Antoine Semenyo a dus scorul la 2-0 la capătul unei faze plecate după o pasă greșită a lui Radu Drăgușin. Gardoș a găsit explicația pentru degajarea greșită a internaționalului român.



„Nu știu de ce au ales să-l joace fundaș central-stânga. El e în dreapta. Eu cred că lung de linie a vrut, dar fiind pe stângul...”, a fost convins Gardoș, după golul de 2-0.



Florin Gardoș: ”A fost expus”



Chiar și așa, Thomas Frank a mers în continuare pe mâna românului, care a rămas pe teren pe tot parcursul meciului și l-a blocat în câteva rânduri pe Erling Haaland, golgheterul lui Manchester City. Având în vedere că Drăgușin nu a bifat foarte multe minute după revenire, Gardoș consideră că acesta ”a fost expus”.



„Din propria experiență, a avut accidentarea aia, a avut șapte minute jucate sau câte avea... e greu într-un meci de Premier League cu Manchester City. Chiar a fost expus”, a fost concluzia trasă de fostul internațional român.



În urma prestației mai puțin reușite a lui Radu Drăgușin în fața unui atac fabulos, așa cum este cel al lui Manchester City, portalul Sofascore l-a notat pe fotbalistul de 23 de ani cu nota: 5,4.



Aflat la al treilea meci al sezonului, Drăgușin a primit cea mai mică notă raportat la restul jucătorilor care au evoluat în partida Tottenham - Manchester City.



Fundașul român este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ulu de specialitate Transferamrkt.com.



Tottenham - Manchester City 2-2 | Echipele de start:

