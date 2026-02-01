Selecţionata României a învins echipa Belgiei cu scorul de 6-0 (3-0, 2-0, 1-0), duminică, în ultimul său meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă feminin Under-18, Divizia a II-a, Grupa B, la Cape Town (Africa de Sud), competiție pe care astfel a câștigat-o.
România a ocupat astfel primul loc în clasament şi a promovat în Grupa A a Diviziei a II-a, al patrulea eşalon valoric mondial.
Aceasta este a doua promovare consecutivă a tricolorelor, care anul trecut au evoluat în Divizia a III-a.
România s-a impus în faţa Belgiei prin golurile marcate de Orsolya Feher (3), Bianca Stanciu, Olivia Popescu şi Eva Zlate.
Naționala României a reușit inclusiv un halucinant 30-0
România a început cu stângul turneul de la Cape Town, pierzând dramatic în faţa Mexicului, cu 1-2, după care a obţinut patru victorii consecutive 30-0 cu Africa de Sud, 5-1 cu Islanda, 5-0 cu Taiwan şi 6-0 cu Belgia.
Înaintea ultimelor două meciuri ale competiţiei, Taiwan - Islanda (16:30) şi Mexic - Africa de Sud (20:00), România ocupă primul loc, cu 12 puncte, urmată de Taiwan, 8 puncte, Islanda, 7 puncte, Mexic, 6 puncte, Belgia, 6 puncte, Africa de Sud, 0 puncte, informează Agerpres.