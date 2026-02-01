Selecţionata României a învins echipa Belgiei cu scorul de 6-0 (3-0, 2-0, 1-0), duminică, în ultimul său meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă feminin Under-18, Divizia a II-a, Grupa B, la Cape Town (Africa de Sud), competiție pe care astfel a câștigat-o.

România a ocupat astfel primul loc în clasament şi a promovat în Grupa A a Diviziei a II-a, al patrulea eşalon valoric mondial.

Aceasta este a doua promovare consecutivă a tricolorelor, care anul trecut au evoluat în Divizia a III-a.

