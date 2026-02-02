OFICIAL Nicolae Stanciu a fost prezentat la noua echipă! Ce număr va purta căpitanul naționalei

Nicolae Stanciu a fost prezentat la noua echipă! Ce număr va purta căpitanul naționalei Stranieri
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost prezentat oficial, luni, la Dalian Yingbo. Căpitanul naționalei revine în China și va purta tricoul cu numărul 10 la noua sa formație.

Nicolae StanciuDalian YingboChina
Clubul chinez a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare, confirmând mutarea mijlocașului român. Stanciu, a cărui cotă de piață este de 2 milioane de euro, a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027. Fotbalistul era liber de angajament după despărțirea de Genoa și a fost primit ca un superstar pe aeroport în urmă cu câteva zile.

Oficialii lui Dalian Yingbo i-au făcut o prezentare spectaculoasă, trecând în revistă reperele importante ale carierei sale, de la debutul la echipa națională din 2016, până la titlul câștigat anterior în China.

„Lider și reper”

Aceasta este a doua experiență în Asia pentru internaționalul român, după ce în sezonul 2022-2023 a ieșit campion cu Wuhan Three Towns.

„Internaționalul român Nicolae Stanciu a semnat oficial cu Dalian Yingbo Football Club. La începutul lui 2022 a ajuns pentru prima dată în China, la Wuhan Three Towns, echipă nou-promovată în Superliga chineză. A devenit imediat motorul echipei. A jucat 53 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 27 de pase decisive. A contribuit decisiv la primul titlu din istoria clubului.

Cariera la națională. Lider și reper. Stanciu a debutat la naționala României în 2016 și a marcat chiar la primul meci. A devenit rapid liderul liniei de mijloc și căpitanul echipei. Stanciu este un mijlocaș modern, cu tehnică bună și viziune clară. Excelează la pase decisive, șuturi de la distanță și faze fixe. Creează pericol constant în treimea ofensivă. Transferul său aduce creativitate și experiență de top la mijlocul terenului pentru Dalian Yingbo.

Clubul mizează pe aportul său pentru creșterea nivelului echipei și pentru rezultate solide în noul sezon de Superligă. Bun venit, Nicolae Stanciu, în familia Dalian Yingbo”, a anunțat clubul.

Dalian Yingbo a terminat sezonul precedent pe locul 11, acumulând 36 de puncte în 30 de etape. La noua sa echipă, Nicolae Stanciu va fi coleg cu alți doi jucători cunoscuți publicului din România: Isnik Alimi, plecat de la Sepsi în această iarnă, și Cephas Malele, fostul atacant de la FC Argeș și CFR Cluj.

