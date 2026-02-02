Lupta pentru teritoriu este unul dintre cele mai importante momente ale show-ului, pentru că miza este uriașă: locul în care vor trăi concurenții în perioada următoare. Vila, satul pescăresc sau pustiul - fiecare teritoriu vine cu condiții radical diferite, de la confort și lux, până la lipsuri extreme. Jocul din această seară va decide cine se va bucura de paturi moi, mâncare din belșug și dușuri relaxante și cine va fi nevoit să reziste în condiții dure, unde fiecare zi este o provocare.



Obiectivul este clar: toată lumea își dorește vila. „Îmi doresc vila, măcar să văd cum este acolo. Să dorm și eu cu capul pe pernă, să mănânc până nu mai pot. Mergem să ne luăm ce ne aparține, adică vila”, spune Vasile Lucian, concurent din echipa Visătorilor, care se află în prezent în satul pescăresc. Dorința de a ajunge la confort este la fel de puternică și în rândul Norocoșilor, aflați în pustiu după ce au pierdut vila în ultimul joc. „Vrem la vilă! Să ne spălăm!”, spune IAN, hotărât să schimbe soarta echipei sale.

Începe bătălia pentru teritoriu



Înainte de începerea bătăliei pentru teritoriu, Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, face un anunț care schimbă strategiile tuturor: unul dintre concurenți se află sub supraveghere medicală și nu va putea intra pe traseu. „Ești sub supraveghere medicală, medicul nu a permis intrarea ta pe traseu, astfel încât formulele de luptă sunt de cinci”, anunță acesta, sporind tensiunea înaintea startului.



Proba din această seară va testa forța brațelor, rezistența fizică și coordonarea perfectă în echipă. Concurenții vor veni direct din valuri, cu câte un jucător pe platforma de start, iar punctul culminant al confruntării se va da pe țărm, într-o bătălie finală care va decide soarta fiecărei echipe. Cine va câștiga teritoriul mult dorit și ce preț vor plăti cei învinși? Răspunsul vine în această seară, de la 20:30, la Desafio: Aventura, la PRO TV. emisiunea poate fi urmărită cu o zi, în avans, pe VOYO.