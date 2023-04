Deși la cluburile din Liga 1 sunt legitimați sute de jucători străini, iar CV-ul multora este prezentat laudativ în momentul semnării contractului, agentul Florin Manea spune că prima divizie din România nu este atractivă pentru fotbaliștii care joacă regulat în campionate decente și au o cotă de piață bună la nivel european.

"Jucători care au jucat constant poți să iei din Vietnam, din Iran, din Irak"

Acesta crede că acceptul unui jucător important de veni în România ar trebui să ridice un semn de întrebare în privința stării sale de sănătate sau a motivației profesionale. "Un jucător cu CV, care joacă într-un campionat bun, nu vine în România. Dacă are CV și vine în România are o problemă sau e nebun. Jucători care au jucat constant poți să iei din Vietnam, din Iran, din Irak, nu iei nici măcar din Serbia pe unul care a jucat meci de meci.



Dacă joacă meci de meci în Spania, în Franța, în Germania, în Belgia, în Olanda, în Danemarca, în Suedia, vine în România? Trebuie să iei niște jucători cărora să le dai o rampă de lansare. Aducem gratis, dăm salarii de 3.000 de euro pe lună și vrem să fie Messi. Dă-i 800.000 de euro salariu și îți aduc jucători care au jucat! Altfel, jucătorul ăla are nevoie de timp.

"Ongenda ajunsese rock bottom, de aia a venit în România"

Contează și momentul în care îl iei. Când l-am adus pe Ongenda în România, a spart. Acum e la alt moment Ongenda. Trebuie să-i dai 2-3 luni ca să-și revină. E în alt moment al carierei. Trebuie să te întrebi și alt lucru: care e motivația jucătorului când vine la tine? Când a venit în România, Ongenda nu mai juca pe nicăieri, ajunsese rock bottom (n.r. - la fundul prăpastiei).

A acceptat să vină pe 3.000 pe lună. Avea motivația să joace și să crească. Acum a câștigat deja câteva sute de mii de euro, îl aduci pe 10.000 pe lună plus 100.000 de euro bani la semnătură sau cât are. Să zicem, are 120.000 pe an și a luat 100.000 la semnătură. Ce motivație mai are? Unde își dorește să mai ajungă de la Rapid? Asta e iarăși o problemă importantă la cluburile din România.

"Îți trebuie jucători cu foame, care încă nu sunt Jo, cu milioane în cont"

Fabbrini. L-am adus în România, a spart. A ajuns la Dinamo cu 20.000 pe lună, tranquillo (n.r. - liniștit). Trebuie să înțelegi și momentul în care iei un jucător și care e motivația lui să mai joace.

Am văzut că CFR Cluj l-a vrut pe Jo (n.r. - fotbalist cu 20 de selecții și 5 goluri în naționala Braziliei / a jucat la Corinthians, ȚSKA Moscova, Manchester City, Everton, Galatasaray, Internacional Porto Alegre, Atletico Mineiro, Al Shabab, Jiangsu Suning, Nagoya Grampus, Ceara și Al Jabalain), că a fost la Manchester City. Ce motivație mai are ăla să joace în România la 35 de ani? Nu o să-și rupă niciodată picioarele pentru tine. Îți trebuie jucători cu foame, care încă nu sunt Jo, cu milioane în cont.

"Ce motivație are Cristiano Ronaldo să joace în România?"

Eu de aia nu am adus niciodată jucători cu supernume. A venit Julio Baptista la CFR Cluj. Jucase la Real Madrid, la Arsenal, la Roma, avea 50 de selecții la naționala Braziliei, era multimilionar. Ce motivație mai avea? S-a lăsat după ce a plecat de la CFR. Așa îl aduci și pe Cristiano Ronaldo. Dar ce motivație mai are Ronaldo să joace în România?

Am ajutat la aducerea lui Adailton, dar era profesionist 100%, nu a venit să se facă de râs și doar să ia salariul. Wesley e amintit de toată lumea, dar, când l-am adus în România, nu era un supernume, dorea să-și facă un nume. Îl aduci pe Nasri sau pe oricine a jucat la nivel înalt. Vine să-și mai ia ceva bani și să nu se lase. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, iarăși bine. Eu nu cred în transferurile astea, jucător cu supernume să vină în România", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea