La finalul play-out-ului de Superliga României, FC Hermannstadt a aflat că e nevoită să dispute dublă de baraj pentru menținere. Are șanse să se impună în fața FC Voluntari, mai ales că a câștigat manșa tur. Sibienii s-au impus cu 3-2, pe teren propriu, în fața ilfovenilor și sunt favoriți la câștigarea barajului pentru menținerea în prima divizie.

Hermannstadt - FC Voluntari | GALERIE FOTO Fotografii: Sport Pictures

FC Voluntari – FC Hermannstadt, returul barajului de menținere/ promovare în Superliga Formația sibiană a condus cu 3-0, dar FC Voluntari a revenit spectaculos și menține echilibrate șansele în ceea ce privește învingătoarea finală. Dorinel Munteanu a fost nemulțumit de modul în care echipa sa a gestionat avantajul de trei goluri și a recunoscut că Hermannstadt are probleme serioase de lot. Pentru ca partida decisivă să fie abordată cu cât mai multă dorință și motivație din partea jucătorilor, conducerea a hotărât și a reușit să plătează o parte a salariilor restante către jucători. Astfel, conform surselor Sport.ro, FC Hermannstadt a achitat chiar câteva salarii restante către fotbaliștii din lot! Conducerea a făcut eforturi mari în acest sens, iar vestiarul este mai mulțumit de situație, după ce a văzut că a încasat două dintre remunerațiile lunare pe care le are de primit.

Conducerea FC Hermannstadt a plătit câteva salarii restante către jucătorii lui Dorinel Munteanu Dat fiind faptul că situația financiară a clubului se menține una dificilă, FC Hermannstadt trebuie să facă tot posibilul pentru menținerea în Superliga României, acest obiectiv fiind foarte important. Concret, aflată și în procedură de insolvență, formația din Sibiu are nevoie să nu piardă banii din drepturile de televizare pe care i-ar încasa, dacă va reuși să treacă de FC Voluntari în această dublă pentru Superliga. ”Nu mergem la Voluntari să supraviețuim, ci să câștigăm. Știu că va fi greu, dar băieții noștri s-au pregătit foarte bine. Au un moral ridicat și, după 90 de minute de efort, de muncă, de atitudine, sunt convins că va veni și răsplata pe care o merită pe deplin, adică anul viitor să fim tot în Superliga României. Am încredere în jucători, cunosc bine jucătorii și își doresc cu toții, ne dorim cu toții ca echipa să evolueze şi anul viitor în Superliga României. Da. Nu mergem să supraviețuim, ci mergem să câștigăm. Ăsta a fost mesajul meu în fiecare zi. Jucătorii au atât valoare individuală, cât și valoarea colectivă, dar trebuie să o demonstreze”, a spus Dorinel Munteanu înaintea partidei retur din baraj, FC Voluntari – FC Hermannstadt.