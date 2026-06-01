Genk a câștigat grupa de Conference League din campionatul belgian, astfel că și-a adjudecat locul pentru baraj, unde a întâlnit Gent, una dintre marile rivale, în deplasare.

Gent a câștigat la penalty-uri derby-ul pentru Conference League cu Genk

Meciul s-a încheiat la egaliate, 1-1 după 120 de minute. Scorul a fost deschis în minutul 95 de oaspeți, prin Robin Mirisola, dar Gent a egalat dramatic, dintr-un penalty transformat în minutul 120 de Tibe De Vlieger.

La penalty-uri, Gent a câștigat cu 5-4, astfel că va juca în sezonul următor în competițiile europene. Este o performanță cu care echipa salvează sezonul, după ce în grupa de campionat nu a câștigat niciun meci din zece, reușind să ”smulgă” un loc cinci pentru acest baraj.