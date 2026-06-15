OFICIAL CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!”

CFR Cluj l-a prezentat pe înlocuitorul lui Daniel Pancu: ”Bun venit în familia noastră!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj s-a despărțit la finalul sezonului de Daniel Pancu.

TAGS:
CFR ClujAntonio FolhaSuperliga
Din articol

Clubul patronat de Ioan Varga l-a numit ”principal” pe Antonio Folha, un tehnician portughez care a antrenat ultima dată în perioada 2021-2024 la FC Porto B.

El a bifat la gruparea portugheză 119 partide pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.28 puncte pe meci, conform statisticilor prezentate de Transfermarkt.

CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor: ”Bun venit în familia noastră!”

CFR Cluj a emis luni după-amiază un comunicat în care l-a prezentat pe noul ”principal” și i-a urat bun venit la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, din Gruia.

”Bem-vindo, Antonio Folha! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor. În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a 'dragonilor' în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, se arată în comunicatul ”feroviarilor”.

Folha a antrenat Academia lui FC Porto (2014-2016), FC Porto B (2016-2018 și 2021-2024) și Portimonense (2018-2020). În 2014 a fost secundul lui Luis Castro pentru 16 meciuri la prima echipă a lui Porto.

Ca jucător, Folha s-a retras în 2005, la Penafiel, după o carieră de 16 ani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
Cine sunt liberalii care sunt în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea. Parlamentarii PNL dispuși să îi voteze Cabinetul
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
ULTIMELE STIRI
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Război în toată regula la FIFA! Reacție dură a federațiilor africane după comentariile lui Ceferin, președintele UEFA
Război în toată regula la FIFA! Reacție dură a federațiilor africane după comentariile lui Ceferin, președintele UEFA
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Jucători împrumutați de la FCSB și Dinamo în echipa sezonului din Liga 2! Un portughez, ales MVP-ul campionatului
Jucători împrumutați de la FCSB și Dinamo în echipa sezonului din Liga 2! Un portughez, ales MVP-ul campionatului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii



Recomandarile redactiei
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Transfer la Farul! Direct din ”cartierul general al Legiunii străine”
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Rapid a anunțat al doilea transfer al zilei: ”Contract pe două sezoane!”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Grecii anunță ”divorțul” între Răzvan Lucescu și PAOK: ”Cel mai de succes antrenor”
Cum a reușit Sorana Cîrstea să o învingă pe Arina Sabalenka: fostul antrenor, Marius Comănescu, explică la Poveștile Sport.ro
Cum a reușit Sorana Cîrstea să o învingă pe Arina Sabalenka: fostul antrenor, Marius Comănescu, explică la Poveștile Sport.ro
„Pentru prima dată”. Simona Halep și-a anunțat planul surprinzător, după meciul oficial de retragere
„Pentru prima dată”. Simona Halep și-a anunțat planul surprinzător, după meciul oficial de retragere
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează
Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează
Ioan Varga rupe tăcerea despre noul antrenor de la CFR Cluj: „Vom avea un tehnician foarte bun”
Ioan Varga rupe tăcerea despre noul antrenor de la CFR Cluj: „Vom avea un tehnician foarte bun”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!