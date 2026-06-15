Clubul patronat de Ioan Varga l-a numit ”principal” pe Antonio Folha, un tehnician portughez care a antrenat ultima dată în perioada 2021-2024 la FC Porto B.

El a bifat la gruparea portugheză 119 partide pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1.28 puncte pe meci, conform statisticilor prezentate de Transfermarkt.

CFR Cluj și-a prezentat noul antrenor: ”Bun venit în familia noastră!”

CFR Cluj a emis luni după-amiază un comunicat în care l-a prezentat pe noul ”principal” și i-a urat bun venit la clubul de pe ”Constantin Rădulescu”, din Gruia.

”Bem-vindo, Antonio Folha! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor. În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a 'dragonilor' în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, se arată în comunicatul ”feroviarilor”.