Rapid a anunțat luni că au fost transferați Vladan Bubanja și Mohammed Kamara, dar și că s-au despărțit de Dumitru Hotoboc (antrenor cu portarii) și Roberto Berruero (preparator fizic).

Rapid s-a despărțit de atacantul fără gol în play-off: ”Dedicarea ta a făcut parte din drumul nostru. Mult succes!”

Iminentă a fost și plecarea lui Elvir Koljic, care și-a terminat la finalul sezonului contractul cu Rapid și nu i-a mai fost prelungită șederea în Giulești.

El pleacă din Grant după un an și jumătate în care a avut evoluții șterse în echipamentul lui Rapid, cea mai notabilă fază fiind mingea pe care a scos-o din scorpion kick de pe linia porții, în derbiul cu Dinamo din etapa #13 a sezonului regulat 2025/26.

În play-off-ul Superligii României din stagiunea recent încheiată, atacantul nu și-a trecut în cont nicio reușită

”Mulțumim, Elvir Koljić! La final de contract, îi mulțumim atacantului care a îmbrăcat tricoul clubului nostru de 45 de ori și a marcat 7 goluri pentru Rapid. Profesionalismul și dedicarea ta au făcut parte din drumul nostru.

Mult succes în continuare, Elvir!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Koljic a fost adus în Giulești în 2025 de la Universitatea Craiova. Rapid a plătit atunci 100.000 de euro pentru serviciile vârfului bosniac, care are patru convocări la naționala sa.

Atacantul a mai fost legitimat la NK Triglav, NK Kljuc, FK Krupa, Banja Luka și Lech Poznan.