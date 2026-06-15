Suedia a învins-o fără drept de apel pe Tunisia la Monterrey, pe ”Estadio BBVA”, în al doilea meci al Grupei F de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Surpriză uriașă! Naționala și-a dat afară selecționerul în timpul turneului din SUA, Mexic și Canada

La nici 24 de ore de la meci, jurnalistul Romain Molina, care are texte publicate în The Guardian, New York Times, BBC sau CNN și care este urmărit de aproape 600.000 de oameni pe Twitter/X, a scris pe rețelele social media că Federația Tunisiană de Fotbal l-a demis pe selecționerul Sabri Lamouchi.

Francezul cu cetățenie tunisiană a preluat naționala la începutul anului, iar în cinci partide a bifat o medie de 0,80 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Suedia - Tunisia 5-1

Suedia - Tunisia a fost al 12-lea meci de la Campionatul Mondial din 2026. Yasin Ayari a deschis scorul în minutul 7, în timp ce Alexander Isak a dublat avantajul în minutul 30. Omar Rekik a micșorat diferența în minutul 43 și a semnat unicul gol al tunisienilor.

În actul secund, Gyokeres a dus scorul la 3-1, Mattias Svanberg a făcut 4-1, iar Yasin Ayari a realizat ”dubla” în minutul 90+6 și a închis tabela de marcaj la 5-1.

Lotul Tunisiei la CM 2026

PORTARI: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Etoile du Sahel), Mouhib Chamakh (Club Africain).

FUNDAȘI: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (BSC Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance de Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrkoping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir).

MIJLOCAȘI: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin).

ATACANȚI: Elias Achouri (Copenhaga), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).