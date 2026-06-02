Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) nu era încă născută când Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a devenit jucătoare profesionistă de tenis. Activă în circuitul WTA de două decenii, cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a explicat cum s-a schimbat „sportul alb” în ultimii douăzeci de ani.

În conferința de presă organizată după victoria obținută scor 6-3, 7-6 (4) împotriva chinezoaicei Xiyu Wang (148 WTA), în optimile Roland Garros, Cîrstea i-a explicat unei jurnaliste trei dintre marile transformări pe care le-a simțit pe propria piele, în tenis.

Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, duelul generațiilor la Roland Garros

Sorana Cîrstea a evidențiat, în primul rând, schimbarea drastică a pregătirii fizice. „Toată lumea e foarte puternică, din punct de vedere fizic. Când am început tenisul, nu existau preparatori fizici în circuit. Acum, toate avem echipa noastră, preparatorul fizic, alături. Antrenamentele sunt mult mai solicitante. Înainte, dacă reușeam 1-2 lovituri bune, câștigam punctul. Acum trebuie să lovesc 3-4-5 lovituri pentru a-mi apropia punctul. Fiecare e mai puternică acum și se apără mai bine,” a punctat Sorana Cîrstea, lămurind primul aspect schimbat într-un mod semnificativ.

Cîrstea a explicat marile schimbări apărute în tenis, în ultimii douăzeci de ani

În al doilea rând, Sorana Cîrstea apreciază că s-au înregistrat progrese mari în modul în care jucătoarele se recuperează. „Sunt norocoasă că, acum, la 36 de ani, am mai puține accidentări decât am avut la 19 ani. Toată lumea investește timp în recuperare cel puțin egal cu timpul alocat antrenamentelor pe teren și în sală. Există mult mai multă informație acum, iar toate jucătoarele o accesăm: despre recuperare, unelte, suplimente, odihnă, hidratare,” a adăugat Sorana Cîrstea.