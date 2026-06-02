Sorana Cîrstea joacă tenis profesionist de când Mirra Andreeva nu era încă născută: românca explică ce s-a schimbat în tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, un duel al generațiilor, în sferturile Roland Garros 2026.

Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) nu era încă născută când Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a devenit jucătoare profesionistă de tenis. Activă în circuitul WTA de două decenii, cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a explicat cum s-a schimbat „sportul alb” în ultimii douăzeci de ani.

În conferința de presă organizată după victoria obținută scor 6-3, 7-6 (4) împotriva chinezoaicei Xiyu Wang (148 WTA), în optimile Roland Garros, Cîrstea i-a explicat unei jurnaliste trei dintre marile transformări pe care le-a simțit pe propria piele, în tenis.

Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, duelul generațiilor la Roland Garros

Sorana Cîrstea a evidențiat, în primul rând, schimbarea drastică a pregătirii fizice. „Toată lumea e foarte puternică, din punct de vedere fizic. Când am început tenisul, nu existau preparatori fizici în circuit. Acum, toate avem echipa noastră, preparatorul fizic, alături. Antrenamentele sunt mult mai solicitante. Înainte, dacă reușeam 1-2 lovituri bune, câștigam punctul. Acum trebuie să lovesc 3-4-5 lovituri pentru a-mi apropia punctul. Fiecare e mai puternică acum și se apără mai bine,” a punctat Sorana Cîrstea, lămurind primul aspect schimbat într-un mod semnificativ.

În al doilea rând, Sorana Cîrstea apreciază că s-au înregistrat progrese mari în modul în care jucătoarele se recuperează. „Sunt norocoasă că, acum, la 36 de ani, am mai puține accidentări decât am avut la 19 ani. Toată lumea investește timp în recuperare cel puțin egal cu timpul alocat antrenamentelor pe teren și în sală. Există mult mai multă informație acum, iar toate jucătoarele o accesăm: despre recuperare, unelte, suplimente, odihnă, hidratare,” a adăugat Sorana Cîrstea.

Nu în ultimul rând, Sorana Cîrstea a subliniat complexitatea crescută a jocului. „Tenisul e mai complex. Înainte, aveai jucătoare ofensive sau defensive, dar, acum, ai nevoie să fii o jucătoare care le face pe toate, dacă vrei să fii în vârf.

Trebuie să ataci, să te aperi, să returnezi, să servești, să te miști bine, e un tenis complet. Cred că aceste trei schimbări sunt cele mai mari pe care le-am văzut,” a completat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva se joacă marți, 2 iunie, de la ora 12:00. Câștigătoarea va juca în semifinala competiției contra jucătoarei mai bune din duelul sută la sută ucrainean dintre Elina Svitolina și Marta Kostyuk.

