Brazilianul Joao Fonseca (19 ani, 30 ATP) a rămas cu puține motive de temere, după ce a reușit cea mai impresionantă legătură de victorii, în carieră.

În turul trei, respectiv în optimile competiției de mare șlem din capitala Franței, sudamericanul i-a învins pe Novak Djokovic și Casper Ruud, jucătorii care au disputat finala Roland Garros, în urmă cu trei ani.

Joao Fonseca, învingător după nouă ore de luptă cu Djokovic și Ruud

După ce a luptat 4 ore și 57 de minute pentru a reuși marea performanță de a deveni doar al doilea tenismen care îl învinge pe Novak Djokovic de la scorul de 0-2 la seturi, Joao Fonseca a ieșit triumfător după alte 4 ore de luptă avute în compania norvegianului Casper Ruud, de două ori finalist la Roland Garros, în 2022 și în 2023.

Fonseca a dispus de Ruud, scor 7-5, 7-6 (8), 5-7, 6-2, în optimile de finală ale întrecerii majore din Paris, stabilindu-și în sferturi o întâlnire cu un alt jucător promițător al noii generații: cehul Jakub Mensik (20 de ani, 27 ATP). Fostul campion al turneului ATP Masters 1000 de la Miami a ajuns cu dificultate în sferturi, după un meci de cinci seturi cu rusul Andrei Rublev, încheiat scor 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6, 6-3.

