„Asasinul” cu față de copil confirmă, după eliminarea lui Djokovic. L-a trimis acasă pe un alt favorit Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joao Fonseca devine din speranță certitudine, în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

Brazilianul Joao Fonseca (19 ani, 30 ATP) a rămas cu puține motive de temere, după ce a reușit cea mai impresionantă legătură de victorii, în carieră.

În turul trei, respectiv în optimile competiției de mare șlem din capitala Franței, sudamericanul i-a învins pe Novak Djokovic și Casper Ruud, jucătorii care au disputat finala Roland Garros, în urmă cu trei ani.

Joao Fonseca, învingător după nouă ore de luptă cu Djokovic și Ruud

După ce a luptat 4 ore și 57 de minute pentru a reuși marea performanță de a deveni doar al doilea tenismen care îl învinge pe Novak Djokovic de la scorul de 0-2 la seturi, Joao Fonseca a ieșit triumfător după alte 4 ore de luptă avute în compania norvegianului Casper Ruud, de două ori finalist la Roland Garros, în 2022 și în 2023.

Fonseca a dispus de Ruud, scor 7-5, 7-6 (8), 5-7, 6-2, în optimile de finală ale întrecerii majore din Paris, stabilindu-și în sferturi o întâlnire cu un alt jucător promițător al noii generații: cehul Jakub Mensik (20 de ani, 27 ATP). Fostul campion al turneului ATP Masters 1000 de la Miami a ajuns cu dificultate în sferturi, după un meci de cinci seturi cu rusul Andrei Rublev, încheiat scor 6-3, 7-6 (6), 4-6, 2-6, 6-3.

Tinerii Fonseca și Mensik se apropie de top 20 ATP

Joao Fonseca mai are nevoie de o victorie pentru a-și asigura intrarea în top 20 mondial, după încheierea turneului de la Roland Garros, pe când Jakub Mensik ar ajunge până pe locul 17 ATP, în cazul în care l-ar elimina pe jucătorul brazilian.

Jucătorul mai bun al acestui meci va juca în semifinalele Roland Garros contra învingătorului din partida Alexander Zverev (3 ATP) - Rafael Jodar (29 ATP).

