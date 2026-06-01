Dezvăluirea făcută după ce s-a scris că Darius Olaru poate pleca de la FCSB: ”M-a căutat un agent din Italia!”

Darius Olaru poate prinde un transfer important în acest sezon. 

Adi Popa, jucătorul celor de la CSA Steaua, este prieten cu Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, iar ”Motoreta” a comentat informațiile apărute în ultima vreme în legătură cu transferul fotbalistului la Genk. 

Adi Popa: ”M-a căutat un agent din Italia pentru Olaru!”

Popa este de părere că este complicat ca Genk să plătească 4,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Darius Olaru având în vedere că FCSB a avut parte de un sezon complicat. Jucătorul de la CSA Steaua spune că un agent italian l-a contactat în urmă cu doi ani și s-a interesat de vedeta de la FCSB.

Trei cluburi din Italia erau interesate de transferul lui Darius Olaru, printre care și Genoa, echipa preluată de Dan Șucu, și Udinese. Totuși, transferurile au picat pentru că Olaru nu a răspuns la telefon. 

Nu cred că dau banii ăia (n.r. Genk)! Darius trebuia să plece acum doi ani. M-a căutat un agent din Italia să mă întrebe de Olaru acum doi ani. Nu știu dacă era Șucu la Genoa. Înainte să se lovească la umăr. Erau Genoa, Udinese și încă o echipă, erau trei echipe interesate la vremea respectivă. Mai era o echipă din țările arabe care dădea cinci milioane de euro clauza. A intrat și Giovanni și a zis că nu mai răspunde la telefon. Același lucru s-a întâmplat”, a spus Adi Popa la Iamsport Live.

