Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”

Gălățenii au deschis scorul în minutul 13, însă formația lui Mircea Rednic a reușit să restabilească egalitatea în al șaptelea minut al prelungirilor prin Joao Pedro, care a transformat un penalty.

Mircea Rednic, indignat de declarația lui Dorinel Munteanu: ”Păi tu meritai victoria?”

La finalul întâlnirii, Mircea Rednic s-a declarat revoltat de declarațiile lui Dorinel Munteanu care a spus că echipa sa ar fi meritat victoria, având în vedere că UTA Arad a avut șapte șuturi pe poartă, în timp ce Oțelul doar două.

”Cu intensitate maximă, mai ales la ocaziile avute. Ei, în afară de gol, au mai avut o ocazie. M-au surprins declarațiile lui Dorinel Munteanu, când el zis că merita victoria, păi tu meritai victoria când cel mai bun om al meciului a fost Popescu?

Noi am avut 15 șuturi pe poartă, 7 pe poartă. Ei au avut două pe poartă, dintre care unul a fost gol. Eu cred că meritam mai mult decât egal. Mă bucur că am reușit, dar ei ne-au stricat terenul în partea stângă, numai acolo au stat, în rest bufa-bufa și la bătaie.

Au stat bine din punct de vedere fizic, dar au stat bine sau au jucat teatru? Au fost foarte multe opriri. Noi nu am avut crampe, ei au avut crampe. Poate au fost din punct de vedere tactic. Am avut și bară, am avut o groază de situații. Meritam mai mult. Mă bucur că cei care au intrat au adus un plus, forță”, a spus Mircea Rednic la finalul jocului.

Ce a spus Dorinel Munteanu după meci

”La ultima fază le-am dat posibilitatea să aibă ocazii. Adversarul nostru în afară de prima repriză când ne-a creat probleme, nu a avut alte ocazii. Nu sunt mulțumit. Trebuia să câștigăm azi. E clar.

Nu înțeleg de ce e avantaj. Ne scoate din mână, din formă. Cu regulamentele lor care sunt interpretabile, nu avem ce să discutăm. Sunt favorizate echipele cu bani.

Sunt foarte mulțumit. O spun și repet. Portarul nostru nu a făcut un efort să scoată șuturile de la distanță. Am avut șanse. Nu sunt mulțumit cu un punct. Cine e mulțumit cu un punct la echipa mea, nu poate sta.”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

