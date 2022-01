Explicația lui Petrea după ce l-a scos pe Tănase la pauză în derby-ul cu Dinamo: „Ăsta a fost motivul!” Ce a spus despre plecarea lui Pintilii 

Roș-albaștrii nu au avut probleme în meciul cu Dinamo. Partida a început cu un avantaj major pentru FCSB, după ce Octavian Popescu a deschis scorul, cu o nouă reușită superbă, încă din minutul 2. „Câinii” au rămas în 10 oameni în minutul 35, iar scenariul din tur părea să se repete, după ce Răuță a încasat al doilea galben și a fost eliminat, așa cum fusese și Steliano Filip pe Arena Națională.

Dinamo a avut o ocazie mare prin Torje, care însă a dat pe lângă balon. Ianis Stoica, revenit pe teren după problemele de sănătate a reușit să marcheze în minutul 75, iar Oaidă a închis tabela.

În urma rezultatului, FCSB s-a apropiat la 7 puncte de CFR Cluj, care joacă pe teren propriu cu FC Botoșani, în timp ce Dinamo rămâne pe penultimul loc, cu 12 puncte obținute.

Declarațiile lui Toni Petrea de la finalul partidei



Antrenorul roș-albaștrilor a comentat jocul făcut de echipa sa, iar apoi a explicat motivul din spatele schimbării lui Florin Tănase, după un nou meci șters, la pauză. Căpitanul a fost înlocuit cu Andrei Miron, iar tehnicianul și-a motivat decizia punctând că a vrut ca fotbalistul său să nu riște, după ce încasase un galben în prima repriză.

Întrebat dacă decizia are legătură și cu criticile lui Gigi Becali la adresa golgheterului echipei, Toni Petrea a ținut să menționeze că nu a comunicat cu finanțatorul despre acest aspect.

„A fost un meci disputat, mai ales în prima parte, până la eliminare. Un joc cum mă așteptam, cu ambiții, cu dăruire, îi felicit pe cei de la Dinamo, s-au ținut destul de bine și cu om în minus pe teren.

A apărut și puțină relaxare, nu ar fi trebuit să fie, ar fi trebuit să ținem de minge mai mult, să pasăm mai mult, să îi obosim, așa apăreau situațiile de poartă. Așa am intrat într-un joc de uzură, important e că am reușit să câștigăm.

Tănase avea deja cartonașul galben, e suspendat pentru meciul următor, deja mă gândeam la varianta de înlocuire a lui pentru etapa următoare. Știam că vor încerca cu mingi lungi, am încercat să schimbăm puțin sistemul și după am revenit la formula noastră.

Ăsta a fost principalul motiv pentru care l-am schimbat, putea primi un al doilea galben, aveam și avantaj la pauză pe tabelă, totul era ok. Nu știu, nu am vorbit despre așa ceva cu patronul, nu știu declarațiile dânsului, nu citesc ce se scrie.

I-am mai spus lui Tavi (n.r. Octavian Popescu) că a mai avut în prima repriză două situații bune, dar nu a ales soluția potrivită. Mă bucur că marchează, că are evoluții constant bune, asta e îmbucurător”, a declarat Toni Petrea la finalul meciului.

Toni Petrea, despre posibila plecare a lui Pintilii: „Ne înțelegem din priviri!”



Întrebat despre posibilitatea ca Mihai Pintilii să plece să lucreze alături de Edward Iordănescu la echipa națională, după ce selecționerul l-a pus pe lista posibililor secunzi, Toni Petrea a ținut să evidențieze relația bună pe care o are cu fostul fotbalist.

„Nu știu, întrebați-l pe el, am vorbit cu el, nu îi spun eu ce să facă, e decizia lui. Eu mă înțeleg foarte bine cu el, de când am venit aici am lucrat cu el, ne înțelegem din priviri, ar fi o pierdere pentru mine, pentru că avem o relație profesională foarte bună”, a spus tehnicianul roș-albaștrilor.