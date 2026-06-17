Aflat la meciul cu numărul 200 în tricoul Argentinei, Messi a marcat în minutele 17, 60 și 76, iar fotbalistul de la Inter Miami a stabilit o mulțime de borne impresionante.

Antonela Roccuzzo, mesaj pentru Lionel Messi după tripla istorică de la Mondial

Messi a ajuns la 16 goluri la Cupa Mondială și a egalat recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose. Starul Argentinei are șanse mari să depășească această bornă, având în vedere că a fost doar primul meci de la CM 2026.

Lionel Messi a fost susținut din tribune și de familia sa. Antonela Roccuzzo a urmărit partida alături de cei trei băieți, Thiago, Mateo și Ciro. Soția starului argentinian a postat și un mesaj pe rețelele sociale în care și-a exprimat admirația.

"Haide, Argentina! Mereu alături de tine, Leo Messi! Ești incredibil!", a scris Antonela Roccuzzo, pe Instagram.

Este a doua ediție consecutivă de Cupă Mondială în care Antonela Roccuzzo îl susține pe soțul său alături de Thiago, Mateo și Ciro. Familia lui Messi a fost prezentă și în Qatar, la ediția din 2022, când Argentina a cucerit titlul mondial.