Un spațiu de peste 5.000 de metri pătrați a fost transformat într-o zonă multisport, unde activități precum baschet, volei, tenis de masă, kendama, judo, handbal, arte marțiale, rugby, dans, fitness, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, pickleball, fotbal-tenis, șah și gaming au fost doar o parte dintre opțiunile care i-au așteptat pe sibieni.

Primul festival de sport urban BCR Sport Arena Streetball organizat la Sibiu s-a încheiat duminică seară, după un weekend în care Bulevardul Corneliu Coposu s-a transformat într-un loc de întâlnire pentru comunitate, sport și experiențe trăite împreună. Peste 15.000 de participanți au trecut prin zona de festival de vineri până duminică, peste 3.000 au participat la activitățile sportive, iar 200 de sportivi au fost înscriși la competiția oficială de baschet 3x3.

"În marile orașe ale lumii, sportul este adus în mijlocul comunității și devine un motiv pentru oameni să iasă din casă, să petreacă timp împreună și să redescopere spațiile publice. Ne bucurăm că am găsit la Sibiu deschiderea necesară pentru a construi o astfel de experiență și credem că energia creată în acest weekend a demonstrat cât de mult pot câștiga oamenii atunci când orașul devine, măcar pentru câteva zile, un loc dedicat mișcării, socializării, bucuriei de a fi împreună”, au declarat organizatorii.

Trupa de slam dunk acrobatic Face Team, deținătoare a 15 recorduri Guinness legate de baschet și sărituri pe trambuline a fost prezentă în premieră la Sibiu și a susținut spectacole în zilele de sâmbătă și duminică.

La panoplia de recorduri Guinness prezente pe terenurile de la BCR Sport Arena Streetball a contribuit și trial biker-ul Gabi Orban, care deține patru asemenea distincții. Acesta a sărit cu bicicleta peste obstacole dar și peste voluntari din public, spre spaima, dar și deliciul celor prezenți. Publicul s-a bucurat și de momente de magie, cu româno-venezueleanul Eugienius, iar dansurile tradiționale săsești puse în scenă chiar pe terenul principal au reprezentat o celebrare autentică a valorilor locale.

Show de kendama cu X-Remus

Unul dintre cei mai în vogă practicanți de kendama, X-Remus, a fost prezent în cadrul festivalului în prima zi, adunând în jurul său pasionați ai jucăriei de lemn care a devenit o adevărată cultură urbană în România în ultimii ani.

În cadrul festivalului a avut loc și un meci demonstrativ de baschet 3x3 în scaun rulant, susținut de sportivii de la ACS Temerarii Arad, care au arătat că pasiunea pentru sport nu cunoaște limite.

De asemenea, comunitatea baschetului l-a premiat pentru excelență pe Alin Savu, unul dintre cei mai renumiți baschetbaliști români și singurul jucător din țară selecționat de două ori în Echipa Europei (1967 și 1968).

Baschetul 3x3 a adus echipe din toată țara la Sibiu

Dintre cei 200 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3x3, peste 50 la sută, 108 mai exact, au fost din afara orașului. În turneu au fost reprezentate 24 de orașe din România, printre care Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Târgu Jiu sau Tulcea.

Finala de la Open feminin a avut tot ce trebuie, inclusiv nume de echipe care au făcut publicul să zâmbească înainte să înceapă jocul. Na situație și Din greșeală s-au întâlnit în finală și au luptat până în prelungiri, unde Dariana Bichiș a decis totul printr-un coș din spatele semicercului, fiind desemnată MVP. Sau cum ar suna un rezumat, Na situație, a câștigat Din Greșeală.

La masculin am avut un duel 100% sibian, unde echipa LEst Dance a învins The Motans, 13-10. Vlad Georgescu a fost numit MVP după ce a înscris 49 de puncte pe durata competiției. Echipa începuse turneul cu o înfrângere dramatică în prelungiri, și într-un final și-a asigurat titlul într-un alt meci strâns. Dintre cele șapte categorii de vârstă, cinci au fost câștigate de echipe locale, din Sibiu.

Următoarele evenimente sunt programate București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie. BCR Sport Arena Streetball Sibiu a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu și susținut de BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Geiger și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.