Explicațiile lui Toni Petrea după ieșirea nervoasă de la meciul cu CFR! Ce spune despre fanii care l-au contestat

La finalul meciului, Toni Petrea s-a arătat mulțumit de evoluția echipei sale și a declarat că lupta la titlu este încă deschisă, în ciuda faptului că echipa sa se află la zece puncte în spatele liderului.

„Mă bucură că am reușit să revenim și am pus sub presiune CFR-ul. Am reușit să egalăm în repriza a doua și iar să primim gol dintr-o fază fixă (râde amar), o fază norocoasă. Important e că am reușit să egalăm pe final și suntem tot acolo unde era înaintea meciului.

Am fost forțat și de împrejurări, și de scor și a trebuit să schimb sistemul. De asta a trebuit să improvizăm, din lipsa fundașilor de bandă.

La final nu m-am bucurat pentru că așteptam să văd dacă e gol sau nu, pentru că se crease un meleu acolo și nu știam ce s-a întâmplat.

Petrea, extrem de nervos după golul de 1-1 al CFR-ului

Am discutat înainte de meci să evităm anumite situații, faulturi inutile, să fim mai atenți când avem noi posesia, să nu pierdem mingea prea ușor ca să nu le dăm ocazia să vină peste noi. Și tocmai asta s-a întâmplat și am avut o recție de nemulțumire vizavi de treaba asta, dar nu pe un jucător anume.

Toni Petrea, cotestat de fani

OK. Când sunt în timpul meciului mă concentrez la joc nu sunt atent la ce se strigă în tribune. Mă concentrez pe ceea ce trebuie să le spun jucătorilor și ce avem de făcut, în rest, nu mă interesează”, a spus Toni Petrea la finalul meciului FCSB - CFR Cluj, scor 3-3.

CFR Cluj este pe primul loc, cu 58 de puncte, la zece puncte distanță de FCSB, după 22 de etape. Pentru ardeleni urmează un alt meci important, pe teren propriu, cu cei de la FC Botoșani, care ocupă locul cinci, cu 34 de puncte.

FCSB se va deplasa pe terenul rivalei Dinamo în următoarea etapă și vrea să profite de situația prin care trece clubul din ”Ștefan cel Mare” pentru a se apropia de liderul CFR.