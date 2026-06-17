PAOK i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Lucescu!

PAOK i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Lucescu! Fotbal extern
SPORT.RO
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Despărțirea dintre PAOK și Răzvan Lucescu este tot mai aproape.

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marco pusicRazvan LucescuPAOK Salonic
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Potrivit jurnaliștilor eleni, anunțul oficial al despărțirii este așteptat în perioada următoare. În paralel, conducerea clubului din Salonic caută deja un nou antrenor.

Favorit pentru preluarea echipei este Marino Pusic, tehnicianul olandez de origine croată care s-a despărțit recent de Al-Jazira. 

PAOK i-a găsit înlocuitor lui Răzvan Lucescu

Grecii anunță că negocierile dintre cele două părți au avansat considerabil, iar Pusic are în acest moment cele mai mari șanse să ajungă pe banca lui PAOK.

Marino Pusic vine un CV impresionant. A făcut parte din staff-ul lui Feyenoord în sezonul în care clubul a câștigat titlul în Olanda, iar ca antrenor principal a cucerit campionatul Ucrainei și două Cupe ale Ucrainei alături de Shakhtar Donețk. De asemenea, a promovat cu FC Twente în Eredivisie, după câștigarea ligii secunde olandeze.

În cazul în care plecarea va deveni oficială, Răzvan Lucescu va lăsa în urmă una dintre cele mai de succes perioade din istoria lui PAOK.

Românul a cucerit două titluri de campion al Greciei și două Cupe ale Greciei în cele două mandate petrecute la Salonic.

În întreaga carieră, Lucescu Jr a câștigat 10 trofee, printre care Liga Campionilor Asiei, titlul și Cupa Arabiei Saudite cu Al-Hilal, dar și două Cupe ale României cu Rapid.

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