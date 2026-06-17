I-a spus „NU” lui Chelsea și semnează cu Interul lui Cristi Chivu!

După ce a respins interesul lui Manchester City, Palestra a spus acum „NU” și lui Chelsea, considerând că proiectul pregătit de Inter este cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea sa.

Potrivit Corriere dello Sport, tânărul internațional italian a ales să continue în Serie A, deși în ultimele luni a fost urmărit atent de mai multe forțe ale Europei.

Presa italiană notează că londonezii au avut deja discuții preliminare cu agentul jucătorului, Alessandro Lucci, însă fotbalistul a transmis clar că prioritatea sa este echipa antrenată de Cristi Chivu.

Rămâne însă de văzut dacă Inter și Atalanta vor ajunge la un acord. Nerazzurrii au înaintat inițial o ofertă de 40 de milioane de euro, apoi au crescut suma la 45 de milioane, însă formația din Bergamo solicită cel puțin 50 de milioane de euro pentru transfer.

În sezonul recent încheiat, Marco Palestra a evoluat pentru Cagliari, unde a bifat 37 de meciuri în toate competițiile.

Fundașul a înscris un gol și a oferit patru pase decisive, cifre care i-au adus debutul la naționala mare a Italiei, în luna martie.