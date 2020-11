Faza de INFARCT in meciul lui United! Englezii, aproape sa egaleze in prelungiri, balonul a fost scos de pe linia portii! Basaksehir, prima VICTORIE din ISTORIE in Champions League

Manchester United a pierdut rusinos in deplasarea cu Istanbul Basaksehir, 2-1.

Turcii au deschis scorul Dembe Ba in minutul 13 dupa o eroare uriasa de aparare si au marit avantajul prin Visca, in minutul 40, dupa inca o gafa in apararea englezilor.

Martial a reusit sa reduca din avantaj inainte de pauza la singura ocazie a englezilor din meci. Nici repriza a doua nu a fost mai buna pentru englezi, care au avut o ocazie sa egaleze dupa o eroare a turcilor, insa Epureanu a scos la limita de pe linia portii.

İŞTE GALİBİYETİ GETİREB O MÜDAHALE!

EPUREANU

Cu victoria in fata lui United, Basaksehir a inregistrat astfel prima victorie din istorie in Champions League!