ULTIMA ORA! Pierdere URIASA pentru Lampard, chiar inainte de startul meciului cu Rennes! Kai Havertz a fost testat pozitiv cu coronavirus

Londonezii nu se vor putea baza insa pentru acest meci pe unul dintre cele mai importante transferuri din aceasta vara, germanul Kai Havertz. Frank Lampard a confirmat in urma cu putin timp informatia conform careia mijlocasul german in varsta de 21 de ani a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Frank Lampard has confirmed Kai Havertz has tested positive for Covid-19. As a consequence the player is now undergoing a period of self-isolation and is not involved in tonight’s Champions League game versus Rennes.#CHEREN