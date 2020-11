Cine il mai opreste pe Haaland!? La ce cifra impresionanta a ajuns norvegianul in Champions League dupa dubla impotriva lui Brugge

Se pare ca nu poate exista un meci al Borussiei Dortmund in Liga Campionilor in care Erling Haaland sa nu marcheze.

Atacantul norvegian de 20 de ani a reusit o dubla in deplasarea de la Brugge si a ajuns la 14 goluri marcate in primele 11 meciuri in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi din Europa.

Haaland a inscris ambele goluri in prima repriza, mai intai in minutul 18 in urma unui corner, iar apoi in minutul 32 dupa o pasa a lui Thomas Meunier. Thorgan Hazard reusise sa deschida scorul pentru echipa lui Lucian Favre in minutul 14.

VIDEO Primul gol al lui Haaland

Haaland pone el 2-0 para el Dortmund en Bélgica. Brujas 0-2 Borussia. #UCL pic.twitter.com/FTDoqAFOon — Contragolpe (@contragolpefc) November 4, 2020

VIDEO Al doilea gol al lui Haaland

Cu aceste reusite, Haaland ii egaleaza pe Marcus Rashford si Diogo Jota in fruntea clasamentului golgheterilor acestui sezon de Champions League, fiecare avand 4 reusite.