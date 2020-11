"Messi, te rog!" Lucescu s-a dus imediat dupa starul Barcelonei la finalul meciului! Ce a facut in fata lui

Lucescu are toate motivele sa fie mandru de echipa lui dupa meciul cu Barcelona.

Dinamo Kiev a facut o partida excelenta pe Camp Nou si i-a dat mari emotii Barcelonei, care s-a impus pana la urma cu 2-1. Desi avea 12 jucatori indisponibili si a trebuit sa foloseasca in poarta un pusti de 18 ani de la echipa a doua, Lucescu l-a facut pe rivalul Koeman sa tremure.

Messi a deschis scorul in minutul 5, din penalty. La finalul jocului, toti ochii au fost pe el. Nu jucatorii lui Dinamo au facut rand langa el pentru un schimb istoric de tricouri. Lucescu s-a dus rapid catre Messi, l-a felicitat si i-a cerut sa discute la vestiare, probabil pentru a obtine un 'trofeu' pentru colectia personala. Camerele au surprins momentul chiar inainte ca jucatorii celor doua echipe sa se indrepte spre cabine.

Dupa 3 etape, Lucescu are un punct castigat in grupele UCL, insa e mai bine plasat decat Ferencvaros in cursa pentru locul 3. Dinamo a facut 2-2 la Budapesta si are avantajul returului pe teren propriu. Barca si Juventus par sa fi rezolvat deja problema echipelor calificate din grupa.