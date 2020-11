Ultimele vesti despre viitorul lui Radoi la nationala! Nicolae Dica a dezvaluit care sunt sansele ca selectionerul sa ramana pe banca Romaniei

Mirel Radoi a fost foarte contestat dupa infrangerile suferite de nationala Romaniei impotriva Islandei, Norvegiei si Austriei.

S-a vorbit foarte mult in ultimele saptamani despre o posibila plecare a lui Radoi de pe banca primei reprezentative, aceste discutii fiind alimentate si de undele declaratii ale acestuia de la conferinta de presa de dupa meciul din Norvegia.

Secundul lui Radoi, Nicolae Dica, a vorbit despre situatia lui Radoi si a colaboratorilor sai de la nationala. Dica a dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor ca nu s-a pus problema ca Radoi si staff-ul sau sa paraseasca echipa nationala si a pus declaratiile selectionerului de dupa meciul cu Norvegia pe seama supararii.

"Din discutiile pe care le-am avut cu Mirel, dar si cu staff-ul, nu s-a pus problema ca noi sa plecam. Am vorbit sa rezolvam problemele pe care le-am avut in aceste cinci jocuri de cand suntem noi la echipa nationala si sa venim cu imbunatatiri. Astea au fost discutiile pe care le-am avut, dar in fotbal se poate intampla orice.

Unele declarații ale lui au fost făcute când era nervos, după jocuri. Ca antrenor dacă depui o muncă, faci anumite lucruri în antrenament și se întâmplă la foarte multe jocuri să nu iasă ce tu ți-ai propus, este clar că la un moment dat trebuie să renunți. Varianta ca el să plece este minimă! Și spun asta după ce-am vorbit cu Mirel. Chiar nu s-a pus problema", a spus Nicolae Dica la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".

Intrebat daca ar ramane in continuare la echipa nationala in eventualitatea in care Radoi ar demisiona sau ar fi demis, Dica a spus ca nici nu intra in discutie aceasta posibilitate: "Nu raman singur! Nu se pune problema de asa ceva, nu as ramane. Am venit impreuna cu Mirel si voi pleca impreuna cu el. Eu am ramas la Steaua cand am fost cu el, dar am ramas la rugamintile lui".