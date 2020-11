"Welcome to Petersburg!" Prima coregrafie realizata de la inceputul pandemiei! Imagini impresionante cu peluza rusilor

Zenit Sankt Petersburg a remizat pe teren propriu cu Lazio in etapa a treia a grupei F din Liga Campionilor, scor 1-1.

Inainte de inceperea partidei, fanii gazdelor au afisat o coregrafie impresionanta pe jumatate de peluza, insotita de mesajul "Welcome to Petersburg" (Bine ati venit la Petersburg).

Este pentru prima data cand pe un stadion de fotbal se petrece un astfel de eveniment de la declansarea pandemiei de coronavirus, la inceputul acestui an.

Acest rezultat nu a ajutat foarte mult echipa antrenata de Sergey Semak, rusii ramanand pe ultimul loc in grupa cu un singur punct. In schimb, echipa lui Radu Stefan se situeaza pe pozitia a doua, cu 5 puncte si are sanse mari de calificare in optimile de finala.