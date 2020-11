Dupa 20 de ani in tenisul mare, Rafael Nadal bifeaza un record istoric la Paris! A obtinut victoria cu numarul 1000 a carierei: "Recordul asta inseamna ca sunt batran!"

Rafael Nadal a bifat la Paris victoria cu numarul 1000 a carierei.

Rafael Nadal s-a calificat cu emotii in optimile turneului ATP Masters 1000 de la Paris, dupa o partida adjudecata in trei seturi, scor 4-6, 7-6, 6-4 in defavoarea conationalului Feliciano Lopez (64 ATP) dupa doua ore si treizeci si unu de minute de joc.

A fost victoria cu numarul 1000 pentru Rafael Nadal in circuitul ATP, bifata de tenismenul iberic in al 20-lea an al carierei de tenismen profesionist la capatul unui duel in care a avut mari dificultati in a returna serviciul lui Feliciano in primele doua seturi.

City of lights... city of milestones... ???? Another special Paris memory for @RafaelNadal #RolexParisMasters pic.twitter.com/oFQdm6SZMy — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2020

Rival, dar mai ales prieten al sau, Feliciano Lopez a decis sa se bucure alaturi de Rafael Nadal de aceasta performanta istorica, prin care jucatorul nascut in Manacor intra in clubul select al jucatorilor cu peste 1000 de victorii, printre care se mai numara Jimmy Connors, Roger Federer si Ivan Lendl.

Chestionat cu privire la insemnatatea acestui record, Rafael Nadal a oferit un raspuns colorat, afirmand: "Inseamna ca sunt batran!", a punctat numarul 2 ATP, ajuns la varsta de 34 de ani.

In optimi, Rafael Nadal se va duela cu americanul Jordan Thompson, ocupant al pozitiei cu numarul 61 in clasamentul mondial.

Nadal's 1000 W

1 Delgado - Mallorca'02

100 Armando - Stuttgart'05

200 Del Potro - Miami'07

300 Karlovic - Queen's'08

400 Berdych - Davis Cup'09

500 Dodig - Barcelona'11

600 Del Potro - IW'13

700 Klizan - Wimbledon'14

800 Bellucci - OG'16

900 Gasquet - RG'18

1000 López - Paris'20 pic.twitter.com/0jZ2uG6rCO — José Morgado (@josemorgado) November 4, 2020