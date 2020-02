EXCLUSIV | Jucatorii lui Dinamo au cumparat actiuni la echipa! Cat a scos Uhrin din buzunar: "Asta are bani multi!" :)

Jucatorii lui Dinamo au devenit oficial actionari ai clubului.

"Cainii" s-au intalnit astazi cu cei care se ocupa de proiectul "Doar Dinamo Bucuresti" si au devenit oficial actionari la echipa. Pe langa jucatori, au mai cotizat si antrenorul Dusan Uhrin sau Florin Prunea, presedintele dinamovistilor.

230 de lei este suma care poate fi cotizata pentru a intra in proiectul DDB. Mai este si o varianta a cardului elite, pentru care suma anuala este de aproximativ 9000 de lei.

Dusan Uhrin a fost pritnre cei care s-au implicat in proiectul DDB si Florin Prunea le-a spus celor care incasau sumele sa ii ia banii lui Uhrin pentru ca "are bani multi".

"Ceea ce fac acesti baieti este fara precedent si este de laudat. Ii intereseaza soarta clubului si este o chestie extraordinara. Eu nu am fost niciodata certat cu suporterii, am gresit si mi-am cerut scuze, dar nu am facut decat sa imi apar echipa.

Jucatorii trebuie sa le arate respect, pentru ca nu e usor ceea ce fac ei, este ceva fantastic si jucatorii trebuie sa isi respecte suporterii si sa le raspunda pe teren.", a spus Florin Prunea.

Ionut Lupescu a fost prima persoana publica implicata in proiectul DDB, in 2018 acesta achizitonand pachetul elite de peste 9000 de lei.