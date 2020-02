OFICIAL: Inca un fotbalist a plecat de la Dinamo. Anunt de ultima ora: pleaca la o alta echipa din Liga 1

Dinamo a mai renuntat la un fotbalist.

"Cainii" l-au cedat pe Florin Bejan la Academica Clinceni, sub forma de imprumut.

Bejan a venit la Dinamo in vara anului 2019, transferat de la Astra. Fundasul a mai jucat la echipa a doua a Stelei, la Viitorul, ASA Targu Mures, KS Cracovia si Concordia Chiajna. Alaturi de Targu Mures, a castigat Supercupa Romaniei in 2015. Bejan are doua aparitii in nationala U19 a Romaniei si una la U21.

Fundasul a jucat in doar 4 partide pentru Dinamo in acest sezon.

Florin Bejan e cotat de transfermarkt la 450 000 de euro.