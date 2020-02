"Dinamo nu se mai vinde!" Anuntul de ULTIM MOMENT: vin vremuri grele pentru echipa din Stefan cel Mare! Care este motivul

Dinamo risca sa nu se mai vanda.

Dinamo a vandut recent 10% din actiuni suporterilor, in schimbul a 100.000 de euro. Dumitru Dragomir anunta aceasta mutare ca fiind una dezastruoasa pentru viitorul echipei.

Fostul presedinte al LPF a declarat la digi ca aceasta miscare va indeparta eventualii cumparatori ai echipei, si Dinamo nu va mai reusi sa iasa din criza:

"In momentul asta, dupa ce suporterii au cumparat actiuni, Dinamo nu se mai vinde! Ascultati-ma pe mine! Eu acum nu as mai baga bani la Dinamo. Bai, fratilor, vin si te omoara in casa, ca sunt banii lor. Nu va puneti cu multimea. Nici Napoleon, nici Bismarck, nici Ceausescu nu a castigat cu multimea", a spus Dumitru Dragomir la digi.