BREAKING NEWS: S-au hotarat! Unde se va juca derby-ul DINAMO - FCSB! Comunicatul emis de "caini"

S-a hotarat unde se va juca derby-ul dintre Dinamo si FCSB.

Daca initial s-a adus in discutie ca cel mai asteptat meci al sezonului sa se joace pe Stefan cel Mare din cauza costurile prea mari de inchirere ale Arenei Nationale, cei de la Dinamo s-au razgandit, iar meciul se va juca pe Arena Nationala, cel mai mare stadion al tarii. Clubul a emis un comnunicat pe site-ul oficial prin care anunta acest lucru.

"Consililul de Administratie al Dinamo 1948 transmite prin intermediul site-ului oficial ca doar suporterii inscrisi in Progrramul "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB) sunt actionari ai clubului, conform comunicatului de presa emis la finalul saptamanii trecute. Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" nu are actiuni la Dinamo 1948, a precizat Consiliul de Administratie al clubului.

Fiind o comunicare oficial, caracterizata de transparenta totala in relatia cu suporterii nostri, Consiliul de Administratie al Dinamo 1948 anunta ca partida Dinamo Bucuresti vs FCSB se va disputa pe cel mai mare stadion al tarii, Arena Nationala, la solicitarea membrilor boardului DDB. Cel mai asteptat meciul al campionatului a fost programat duminica, 16 februarie, ora 20:00", se arata in comunicatul emis de "caini".