Celebrul DINAMO 4-5 FORESTA se joaca din nou, dupa 20 de ani, cu aceiasi jucatori! Anunt de ultima ora: cand va avea loc partida

Dinamo 4-5 Foresta, jucat pe 11 noiembrie 2000, ramane si la 20 de ani distanta cea mai tare revenire din istoria campionatului.

Jocul se reia de la 0-0, cu aceiasi fotbalisti pe teren ca in noiembrie 2000, pe 21 mai.

Pe langa localnicii Goian, Semeghin sau Daniel Balan, la meci sunt asteptati si 'stranierii' Robert Nita, stabilit in Spania, sau Eric Fanis. Atacantul din Santa Lucia traieste acum in Statele Unite, iar organizatorii au luat legatura cu el pentru a-i transmite invitatia.

Pentru 'caini', sunt asteptati sa confirme rejucarea Lupescu, Mihalcea, Marius Niculae, Raducioiu, Cernat, Gica Mihali sau Vali Nastase. Partida e asteptata sa se dispute pe un stadion plin la Suceava.

Dupa celebrul 4-5 din Stefan cel Mare, Dinamo si Foresta s-au mai intalnit la Suceava pe 26 mai 2001, in returul aceleiasi editii de campionat. 'Cainii' s-au impus atunci cu 1-0 si au impins-o pe Foresta in zona retrogradarii. La finalul sezonului, Foresta a picat in B, dupa un baraj tensionat contra lui FC Baia Mare.

Foresta - Dinamo s-a jucat si in Cupa Romaniei, anul trecut, cand echipa lui Uhrin s-a impus cu 4-0.

In 2000, pentru Dinamo jucau Preda, Onut, Mihali, Nastase, Tinel Petre, Mugur Bolohan, Ionut Lupescu, Iulian Tames, Vlad Munteanu, Adrian Mihalcea, Marius Niculae, Florin Raducioiu, Florin Cernat si Claudiu Dragan. Pe banca au ramas alaturi de antrenorul Cornel Dinu Florin Tene, Cristi Vlad si Sorin Iodi.

La Foresta evoluau Nae, Schiopu, Ovidiu Ciobanu, Daniel Munteanu, Adrian Beldiman, Mihai Botan, Dumitru Ene, Sergiu Brujan, Dorin Semeghin, Marius Păcurar, Robert Nita, Dumitru Gavrilescu sau Silviu Buzea. Pe banca, antrenorul Marin Barbu si Dorin Goian, Alin Nicola si Eric Fannis, care n-au prins minute.

"Cred ca merita sa sapam in memorie si sa aducem in actualitate, dupa 20 de ani, acel meci de referinta a carui desfasurare a socat atunci nu numai fotbalul romanesc, ci si pe cel european. Ideea noastra a fost prezentata Primariei si Consiliului Judetean, iar feedback-ul primit este unul pozitiv, asa ca in mod sigur vom primi sprijin pentru organizarea evenimentului. Am luat deja contact cu cei implicati, am trimis invitatii, iar in doua saptamani ar urma sa stim cu exactitate pe cine ne bazam. Am stabilit si o data de desfasurare, joi, pe 21 mai, de ziua Sfintilor Imparati Constantin si Elena”, a declarat presedintele AJF Suceava, Ciprian Anton, cel care organizeaza actiunea.