Vesti bune pentru FCSB! Vintila isi recupereaza un jucator important pentru marele derby cu Dinamo

Dinamo - FCSB se joaca pe 16 februarie.

Vintila pregateste meciul cu dinamovistii, iar vestile bune par sa se adune. Ovidiu Popescu va fi refacut mult mai repede decat era asteptat, iar mijlocasul va putea intra pe teren in meciul cu Dinamo din etapa 25 a Ligii 1.

Popescu s-a accidentat in cantonament, el suferind o intindere de ligamente, iar cel mai optimist scenariu era pauza de o luna. Se pare ca staff-ul medical al FCSB a reusit sa-l recupereze rapid, iar Vintila se va putea baza pe el in linia mediana.

In varsta de 25 de ani, mijlocasul central a jucat 27 de meciuri in acest sezon, in care a reusit o pasa decisiva. 800.000 de euro deste cota de piata a acestuia, conforma transfermark.com.