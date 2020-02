ULUITOR | De doi bani speranta! Ce cota a ajuns sa aiba Dinamo pentru a prinde play-off-ul dupa victoria cu Astra! Cum arata programul "cainilor" in ultimele 3 etape ale sezonului regulat

Dinamo, sanse minime sa mai prinda play-off-ul.

Dinamo a castigat cu 2-0 meciul cu Astra din Stefan cel Mare, iar "cainii" mai au sperante ca pot prinde play-off-ul, insa sansele ca sa se intample acest lucru mai sunt doar matematice. Trupa lui Uhrin nu sta doar la mana ei, ci si la mana celorlalte contracanditate la play-off. Casele de pariuri le ofera dinamovistilor o cota de 10.00 pentru a prinde play-off-ul, in timp ce Viitorul are o cota de 1.07, FC Botosani, 1,45 si Gaz Metan Medias 2,40.



Program Dinamo in ultimele 3 etape ale sezonului regulat



Voluntari - Dinamo

Dinamo - FCSB

Gaz Metan - Dinamo