Ministrul Sportului a facut anuntul in cazul stadionului Dinamo! Cand va fi modernizat

Lucrarile la stadionul Dinamo nu au inceput inca.

Desi arena din Stefan cel Mare a aparut initial in planul pentru EURO 2020, alaturi de Giulesti, Ghencea si Arcul de Triumf, problemele de natura juridica au pus frana inceperii modernizarii stadionului.

Exista mai multe procese pentru a se stabili cine este, de fapt, proprietarul stadionului, iar ministrul Ionut Stroe a declarat la DigiSport ca imediat ce aceste probleme vor fi rezolvate, lucrarile vor incepe.

"Cei de la Interne - Ministerul de Internesunt cei care cunosc detaliile situației complicate a stadionului de acolo. Nu e de competenta mea să descos schițele conflictului de acolo. Eu mi-am exprimat punctul de vedere al unui Minister care are rol a tot ce inseamna Euro 2020. Am asumat, practic, construirea a patru noi stadioane. Printre ele se gaseste si stadionul Dinamo.

In conditiile in care isi rezolva aceasta problema de natura juridica, va fi modernizat. Situatia se afla in zona instantelor, din ce inteleg. Daca cei implicati ajung la un acord, lucrurile devin mult, mult mai simple. Face parte din acest program de patru stadioane. Nu e niciun fel de problema", a spus Ionut Stroe.