Jucatorul dat afara de Dinamo si-a gasit echipa! Pentru cine va evolua fotbalistul care a marcat cu FCSB

Fostul jucator al lui Dinamo si-a gasit rapid echipa.

Ivan Pesic a semnat cu Kaysar Kyzylorda, formatie din prima liga din Kazahstan. Dinamo s-a despartit in iarna de Pesic, contractul fiind reziliat pe cale amiabila. Noua echipa a croatului a incheiat sezonul precedent pe locul 6 in campionatul intern.

Fotbalistul a mai jucat in Kazahstan, pentru Sahtior Karagandi, fiind imprumutat de Dinamo. Pentru "caini", Pesic a evoluat in perioada 2018-2020, reusind 5 goluri in 26 de meciuri. El a marcat si impotriva rivalilor de la FCSB, intr-un meci incheiat 2-2 in februarie 2018.



27 de ani are Pesic si e cotat la 850 000 de euro, conform transfermarkt.