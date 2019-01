EXCLUSIV! Hermannstadt va juca din nou la Sibiu! Cum arata arena "modernizata" si care este stadiul lucrarilor. FOTO

Nou promovata Hermannstadt a jucat la Targu Mures meciurile de pe teren propriu din acest sezon.

Sibiul e tot mai aproape sa-si vada echipa de Liga 1! Pana acum, Hermannstadt, echipa cu rezultate bune in acest sezon - locul 7 in pauza de iarna, are o medie catastrofala de spectatori: doar 423 de spectatori, la concurenta cu Concordia Chiajna, 630 de spectatori, si Voluntari, 987 de spectatori pe meci!

Dar cei de la Hermannstadt au avut si o scuza: au jucat majoritatea partidelor considerate pe teren propriu la Targu Mures din cauza lucarurilor de modernizare de pe arena din Sibiu.

Stadionul urma sa fie gata initial in luna septembrie, iar apoi termenul a fost prelungit pana in octombrie 2018. Nu a fost gata nici atunci, iar acum autoritatile au oferit un nou termen de finalizare: 2 martie, cand e programat meciul cu Poli Iasi din Liga 1.

Din imaginile obtinute de Sport.ro, lucrarile de modernizare ale Stadionului Municipal din Sibiu nu par foarte avansate cu o luna inainte de inaugurare. Tribunele sunt acoperite cu o prelata, iar gazonul arata jalnic. Se vad totusi modificari la tribuna oficiala, care este si acoperita. Problemele la structura de rezistenta ale stadionului vechi ar fi cele care ar fi pus firma de constructii in dificultate pana acum.

Stadionul Municipal din Sibiu costa 8,2 milioane lei

In luna octombrie, Primaria Sibiu anunta ca ar putea chiar sa penalizeze firma de constructii care a castigat licitatia. Varianta rezilierii contractului a fost respinsa deoarece asta ar fi intarziat si mai mult lucrarile.

“Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat, contractantul acestor lucrari, a analizat documentatiile primite pana in prezent, solicitand executantului fundamentarea corespunzatoare privind finalizarea lucrarilor. In cazul in care intarzierile sunt justificate, se va lua in considerare acordarea unei prelungiri a termenului de executie a lucrarilor. In caz contrar, Serviciul de Administrare a Domeniului Public este indreptatit prin clauzele contractuale sa scada din pretul contractului o dobanda penalizatoare“, se arata intr-un raspuns transmis de administratia orasului pentru site-ul Turnul Sfatului.

