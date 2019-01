Moment emotionant in Franta! Emiliano Sala, omagiat de intreg stadionul! Antrenorul a izbucnit in lacrimi!

Nantes, fosta echipa a lui Emiliano Sala, joaca in aceasta seara pe teren propriu cu Saint Etienne, iar fanii si jucatorii au pregatit cateva momente emotionante.

Meciul a fost intrerupt in minutul noua, numar pe care atacantul argentinian il purta la formatia din Ligue 1. Antrenorul echipei, Vahid Halilhodzic a izbucnit in lacrimi si a trait cu greul momentul incarcat de tensiune.

The referee has stopped the match in Nantes in the ninth minute for a minute-long applause as a tribute to Emiliano Sala, who wore No. 9 (via @FCNantes) pic.twitter.com/Ru0Udw8tUO