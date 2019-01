500 de zile pana la Euro! Burleanu: "3 stadioane vor fi gata pana in martie 2020!" Ce se intampla cu stadionul Dinamo

Mai sunt 500 de zile pana la Euro 2020, turneu transmis in exclusivitate de ProTV.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Mai sunt 500 de zile pana la Euro 2020, turneu organizat in 12 orase europene, printre care si Bucurestiul, iar Razvan Burleanu spune ca suntem in grafic cu pregatirile pentru infrastructura.

Arena Nationala mai are nevoie de cateva mici imbunatatiri, iar Compania Nationala de Investitii a garantat ca stadionul Ghencea, Giulestiul si Arcul de Triumf vor fi gata pana in martie 2020.

"Arena Nationala indeplineste astazi standardele pentru organizarea unui turneu final. Vom avea nevoie de cateva imbunatatiri logistice, care nu sunt greu de implementat."

"In ceea ce priveste celelalte stadioane... dupa cum stiti, responsabilitatea nu este la Federatia Romana de Fotbal, ci la Compania Nationala de Investitii. Din informatiile pe care le avem de la ei, putem sustine ca suntem in grafic, astfel incat cele 3 stadioane sa fie gata pana in martie 2020."

"Avem intarzieri la stadionul Dinamo, dar incercam sa recuperam aceste intarzieri, astfel incat si suporterii dinamovisti, dupa terminarea acestui campionat european, sa se poata bucura, alaturi de propria echipa, de un stadion modern."