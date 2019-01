VIDEO! Moment cutremurator la meciul lui Nantes! Arbitrul a oprit partida in minutul 9 pentru Emiliano Sala, tot stadionul s-a ridicat in picioare

FC Nantes a jucat primul meci dupa disparitia lui Emiliano Sala.

Echipa romanului Ciprian Tatarusanu, FC Nantes, a jucat miercuri seara primul meci de la disparitia avionului in care se afla atacantul Emiliano Sala, fostul numar 9 al clubului francez. Nantes a facut egal pe propriul teren, 1-1 cu St Etienne, in urma unui meci extrem de emotionant pentru jucatori si fani.

Arbitrul a oprit partida in minutul 9 ca un tribut adus lui Emiliano Sala - fanii s-au ridicat in picioare pentru acest moment si au aplaudat, la fel ca si jucatorii de pe teren. Antrenorul lui Nantes, Vahid Halilhodžić, a izbucnit in lacrimi pe banca.



La partida a asistat si un grup de fani ai celor de la Cardiff, clubul care il cumparase pe Sala de la Nantes. Acestia au afisat un banner imens pe care scria: "Nu te-am vazut cum jucai si nu te-am vazut cum marchezi, insa Emiliano, pentru asta te vom iubi si mai mult".