Primul stadion din Romania pe care se monteaza gazon hibrid! Investitie de 1 milion €: "Schimbam si instalatiile de incalzire si drenaj!"

Cluj Arena este primul stadion care va beneficia de un gazon hibrid, o combinatie intre natural si artificial, similar cu cel de pe marile stadioane.

Cluj Arena este primul stadion din Romania pe care se va monta un gazon hibrid, ca pe marile stadioane, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.

"Vom inlocui in acest an, dupa Festivalul Untold, din luna august, gazonul stadionului Cluj Arena in intregime, prima oara dupa 7 ani de functionare neintrerupta, atat cu evenimente sportive cat si spectacole. Va fi cel mai modern stadion din Romania, singurul care va avea gazon hibrid, care este o combinatie intre gazon natural si unul artificial. In Europa sunt doar cateva stadioane cu un astfel de gazon hibrid, cum sunt cele din Barcelona sau Milano", a declarat Alin Tise.

Potrivit acestuia, va fi schimbat si sistemul de drenaj si cel de incalzire si vor fi extinse aparatele de fotosinteza care ajuta la refacerea si la regenerarea gazonului.

Costurile investitiei se ridica la circa 500.000 - 1.000.000 de euro.

"Investitia este una pe termen mediu si lung, gazonul urmand sa fie de o calitate impecabila, care va putea fi folosit si in meciuri din competitiile europene de catre echipa de fotbal a Romaniei in 2020. Cluj Arena va putea fi o alternativa daca gazonul stadionului din Bucuresti nu va corespunde", a mai precizat presedintele Consiliului Judetean Cluj.