Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe stadionul "Oțelul" din Galați, de la ora 19:00, în a patra etapă din sezonul regulat al SuperLigii României.

Golul decisiv a fost marcat de Stipe Juric în minutul 84 și a oferit astfel echipei lui Dorinel Munteanu toate cele trei puncte.

Măldărășanu, nemulțumit de rezultat

La finalul meciului, antrenorul Marius Măldărășanu și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat.

"Nu trebuia să pierdem, ăsta este fotbalul. Am schimbat așezarea, am jucat un 4-3-3 tocmai pentru a bloca zona centrală. Am început rău meciul, primele minute au fost dificile, după aceea jocul s-a echilibrat. A doua repriză am controlat-o în mare parte, pe construcție, în ciuda terenului. Băieții au avut răbdare. Am avut ocazii mari, am făcut o singură greșeală și ne-a costat", a declarat Măldărășanu, la flash-interviuri.

Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"

Întrebat despre o posibilă plecare de la echipă, Marius Măldărășanu a fost rezervat.

"Nu știu ce se va întâmpla, mi-e și greu să vorbesc și nu vreau să iau decizii la cald. Am vorbit cu băieții, le-am spus unde au greșit. În ciuda înfrângerii, au fost fără greșeală, bine, mă refer la greșeli capitale, unde știai ce trebuie să faci, dar nu faci. După meci, la cald, poți spune multe și nu aș vrea să regret după aceea," a spus Măldărășanu.

"Nu am simțit (n.r - presiune din partea conducerii), am spus-o mereu, am avut susținerea patronilor. A fost acea declarație care a deranjat, dar a fost volburată cu rezultatele următoare. Dacă erau rezultatele pozitive, era altceva. Timpul nu așteaptă pe nimeni, avem nevoie de puncte. Un rezultat de 0-0 ar fi fost echitabil", a mai spus Măldărășanu.

Cum arată clasamentul Superligii României