"Forzza Steaua" Stadionul Farului a fost vandalizat! Arena, lasata in paragina de autoritatile locale!

Gazonul stadionului "Farul" a fost vandalizat.

Stadionul Farului Constanta a fost vandalizat de persoane necunoscute. Acestea au intrat in incinta arenei, chiar daca intreaga zona este urmarita de paznicii angajati de Primarie.

Cei care au patruns in stadion, au scris gresit un mesaj de sustinere pentru o echipa de fotbal din Bucuresti: "Forzza Steaua". Autorii faptei au ars cu benzina iarba in forma literelor si nimeni nu i-a deranjat in tot acest timp.

Ciprian Marica a preluat echipa in vara trecuta de la suporterii Farului. Acestia neaga vehement orice legatura cu acest eveniment, fiind chiar indignati de ceea ce s-a intamplat. In intervalul 2016-2016 suporterii au reinfiintat Farul, au inscris echipa in Liga a 4-a si au promovat succesiv pana in Liga a 2-a. Membrii galeriei s-au ocupat in repetate randuri de renovarea arenei.

Totul s-a intamplat sub ochii autoritatilor, chiar daca primaul orasului Constanta, Decebal Fagadau, anuntase in vara anului trecut un viitor stralucit pentru formatia din oras. "Vom face curatenie si vom face functional stadionul. Apoi il vom pune la dispozitie tuturor doritorilor. Doar nu m-am zbatut doi ani sa iau stadionul ca sa-l tin inchis", a spus Fagadau pentru ProSport.

Primarul din Constanta a uitat rapid de promisiunile facute, iar in arena se poate patrunde oricand, chiar daca autoritatile locale se ocupa de paza stadionului. Mai mult, in complex nu exista o masina de tuns iarba si cladirile sunt inundate de ploi.

sursa foto: ProSport