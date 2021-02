EXCLUSIV | Hagi vinde tot! Viitorul este aproape sa cedeze alti doi fotbalisti foarte importanti

Continua seria plecarilor de la Viitorul Constanta.

Desi echipa antrenata de Mircea Rednic are obiectiv intrarea in playoff, Gica Hagi vinde fotbalisti pe banda rulanta in aceasta iarna.

Viitorul i-a vandut deja pe Gabriel Iancu la Akhmat Grozny si pe Kevin Luckassen la echipa antrenata de Dan Petrescu, Kayserispor.

De asemenea, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Bradley de Nooijer este foarte aproape sa fie imprumutat in Ucraina la Vorskla Poltava.

Iar plecarile de la echipa lui Hagi nu se opresc aici. Potrivit surselor www.sport.ro, exista oferte concrete pentru Cosmin Matei si Alexandru Matan. Ofertele au fost acceptate de Viitorul si mai ramane doar ca fotbalistii sa isi dea acordul.