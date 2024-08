ANAD l-a suspendat pe Cosmin Matei după ce fotbalistul a fost depistat pozitiv la controlul antidoping efectuat după eșecul cu Universitatea Craiova din 4 februarie 2024.

Cum a reacționat agentul lui Cosmin Matei după suspendarea primită de jucător

Agentul lui Cosmin Matei, Marius Avram, a sugerat după suspendarea primită de fotbalist că jucătorul va depunde recurs și că după Rapid - Sepsi (luni, 22:00), va sta de vorbă cu oficialii de la Sepsi OSK.

De asemenea, impresarul a mai punctat și faptul că era în discuții cu echipa din Sfântu Gheorghe cu privire la extinderea înțelegerii contractuale a fotbalistului.

”În primul rând, eu am rămas șocat de decizia pe care a primit-o Cosmin, mai ales că înainte cu 2-3 săptămâni discutasem cu Cosmin și clubul legat de prelungirea contractului. Cosmin mai are contract pe un an cu Sepsi. Chiar vorbeam cu el că se simte și voia să mai continue un an de zile. Apoi a venit nenorocirea asta cu dopingul.

Suntem alături de el din toate punctele de vedere, atât eu, cât și coelgii de la firmă. Am ținut legătura cu avocații. Am decis să colaborăm cu Paul Mincu și colegii lui. Sperăm ca la recurs să vină o decizie mai puțin aspră decât asta. Șase luni mi se par enorm, având în vedere toate probele care au fost depuse la dosar.

Mâine, înainte de meci (n.r. Rapid - Sepsi), o să stau cu cei de la club să discutăm situația lui Cosmin. Noi suntem alături de el. Vom vedea la recurs ce decizie vor da cei de la ANAD”, a spus agentul lui Cosmin Matei, potrivit DigiSport.

Cosmin Matei, cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, se află la Sepsi OSK din iulie 2022 și mai are contract valabil cu clubul din Sfântu Gheorghe până la finele sezonului 2024/25.

De când a semnat cu covăsnenii, Cosmin Matei a bifat 85 de apariții, a reușit să marcheze 19 goluri și să paseze în 13 situații diferite, în aproximativ 5000 de minute petrecute la club.